Reciclar corchos no solo promueve un estilo de vida sustentable, sino que también fomenta la creatividad. Quien opta por reutilizarlos reduce el consumo de nuevos materiales, disminuye su huella de carbono y aporta un toque único a los espacios del hogar. Además, es muy manejable en el mundo de la jardinería.

Si tenés corchos de vino en tu casa, tenés un tesoro de la jardinería: cómo hacerlos maceta para suculentas

Si amas el vino, no hace falta preguntar si tienes una colección de corchos guardados por ahí haciendo lugar en algún cajón, jarrón o rincones de la casa. Si es tu caso, te enseñamos una forma de usarlos combinando reciclaje y jardinería.

Muchas personas son amantes de tener sus plantitas, su jardín y de dedicarle tiempo a cuidarlos. Por eso, te enseñamos a darle un toque verde a esos corchos que tenés sin uso.

corchos, plantas, reciclaje Esta es una de las ideas para reutilizar los miles de corchos que tenemos en casa. Foto Pinterest

Darle un toque de naturaleza a tu hogar no es para nada difícil ni requiere tener experiencia, con tan solo ahuecando los corchos, agregando un poquito de tierra y poniéndole una plantita podés convertirlos en macetas para suculentas porque requieren poca tierra y poca agua. Además, si querés darle un toque personal y original, podés ponerle un imán al corcho para decorar tu heladera o cualquier superficie metálica con un tesoro verde.