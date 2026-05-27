La organización de accesorios de belleza y el cuidado del medioambiente son dos conceptos que pueden ir perfectamente de la mano. En la actualidad, darles una segunda vida a los objetos cotidianos se ha convertido en una práctica valorada. Un claro ejemplo de esto es reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en un organizador de cosméticos.
Paso a paso: cómo hacer un organizador de cosméticos con tubos de papel higiénico reciclados
Con una simple idea de reciclaje, lograremos crear un hermoso organizador de cosméticos para tener en el baño o la habitación
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y transformarlos en un maravilloso organizador de cosméticos
La creación de un organizador de cosméticos artesanal surge como una solución brillante para mantener ordenados los pinceles, brochas y productos de maquillaje, aportando un toque decorativo muy personal al tocador o a cualquier rincón del baño.
Para realizar esta idea DIY, debemos buscar 10 tubos de papel higiénico. Es fundamental seleccionar aquellos cartones que posean un mayor grosor, ya que esto garantizará la resistencia y durabilidad del organizador de cosméticos a largo plazo.
Si optamos por reciclar los cartones provenientes de los rollos de cocina, será necesario recortarlos previamente para que alcancen una altura menor. Un detalle estético y funcional muy interesante consiste en jugar con ligeras variaciones de altitud entre las distintas piezas. Esta asimetría controlada no solo aportará dinamismo visual, sino que también permitirá acomodar utensilios de diferentes tamaños con mayor comodidad.
El ensamblaje inicial consistirá en agrupar estos cilindros estratégicamente. Podemos formar tres hileras distintas: dos bloques compuestos por tres tubos cada uno y un bloque de cuatro unidades. Utilizando una engrapadora, fijaremos los cilindros entre sí.
Una vez que las tres agrupaciones de tubos de papel higiénico estén firmemente consolidadas, el siguiente movimiento es unirlas para conformar el cuerpo general del accesorio: el bloque de cuatro cilindros deberá estar en el medio y en los laterales los dos bloques restantes de tres cilindros.
Para evitar que los cosméticos se deslicen y caigan, resulta indispensable fabricar un fondo completamente sólido. Esto se logra apoyando la estructura ya armada sobre una plancha de cartón plana proveniente de cualquier caja en desuso. Al pegar esta base a la zona inferior de los tubos, el recipiente ganará estabilidad.
Por último, debemos pintar de negro los tubos de papel higiénico. Como resultado, tendremos un organizador de cosméticos elegante y sofisticado gracias a una simple idea de reciclaje.