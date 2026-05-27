Paso a paso: cómo hacer un organizador de cosméticos con tubos de papel higiénico reciclados

Si optamos por reciclar los cartones provenientes de los rollos de cocina, será necesario recortarlos previamente para que alcancen una altura menor. Un detalle estético y funcional muy interesante consiste en jugar con ligeras variaciones de altitud entre las distintas piezas. Esta asimetría controlada no solo aportará dinamismo visual, sino que también permitirá acomodar utensilios de diferentes tamaños con mayor comodidad.

reciclaje 1 Cómo crear un organizador de cosméticos. Foto: Instagram peri_azizo

El ensamblaje inicial consistirá en agrupar estos cilindros estratégicamente. Podemos formar tres hileras distintas: dos bloques compuestos por tres tubos cada uno y un bloque de cuatro unidades. Utilizando una engrapadora, fijaremos los cilindros entre sí.

Una vez que las tres agrupaciones de tubos de papel higiénico estén firmemente consolidadas, el siguiente movimiento es unirlas para conformar el cuerpo general del accesorio: el bloque de cuatro cilindros deberá estar en el medio y en los laterales los dos bloques restantes de tres cilindros.

Para evitar que los cosméticos se deslicen y caigan, resulta indispensable fabricar un fondo completamente sólido. Esto se logra apoyando la estructura ya armada sobre una plancha de cartón plana proveniente de cualquier caja en desuso. Al pegar esta base a la zona inferior de los tubos, el recipiente ganará estabilidad.

porta cosméticos Cómo crear un organizador de cosméticos. Foto: Instagram peri_azizo

Por último, debemos pintar de negro los tubos de papel higiénico. Como resultado, tendremos un organizador de cosméticos elegante y sofisticado gracias a una simple idea de reciclaje.