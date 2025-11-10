Reciclaje: cómo hacer una corona de Navidad para colgar en la puerta solo usando un maple de huevo

Falta poco más de un mes para celebrar la Navidad y en algunas semanas comenzaremos con la decoración festive acorde a la fecha. Si te apasiona esta época y te gusta ornamentar tu hogar, podrás crear una elegante corona navideña utilizando solamente un maple de huevo gracias a una simple idea de reciclaje.
Cómo reciclar un maple de huevo y transformarlo en una corona de Navidad
Algo tan simple como un maple de huevo, un elemento desechable que generalmente termina en la basura, puede transformarse en una hermosa corona de Navidad. De esta forma, lograrás ornamentar la puerta de ingreso a tu vivienda o cualquier pared que tenga un pequeño clavo.
Además del maple, para esta idea de reciclaje necesitaremos de un poco de acrílico y mucho ingenio. Seguiremos los pasos que nos brinda el canal de TikTok ‘Seaweed Art’, quien nos enseña a crear este elemento de decoración que llenará de espíritu navideño nuestro hogar.
Materiales
- Maple de huevo
- El aro de un tarro de leche
- Acrílico o tempera verde
- Cinta de enmascarar
- Tijera o cúter
- Silicona
- Cinta roja
- Botones para decorar
- Glitter
Procedimiento
- El primer paso consistirá en fraccionar el maple de huevo, cortando cada compartimento individual con ayuda del cúter o tijera.
- El siguiente paso será cortar cada uno de los compartimentos de cartón y darles forma de flor.
- A continuación, pintarlos con acrílico verde y dejar que se sequen.
- Luego, con la ayuda de una aguja, hacer un agujero en la base de cada flor de cartón.
- El siguiente paso será buscar el tarro de leche y cortar el aro de la base. Esto será la estructura de la corona navideña.
- Después tendremos que insertar cada flor de cartón al aro metálico del tarro de leche a través del agujero que le hicimos previamente.
- Al finalizar, unir las dos puntas del aro metálico con cinta de enmascarar.
- Posteriormente, pegar cada pieza floral con silicona.
- Cuando se seque todo, atar la corona con cinta roja, sujetándola firme para que no se desate ni tampoco se caiga al colgarla de la puerta.
- Finalmente, hacerle la decoración navideña con botones rojos y glitter o brillantina.
Gracias a esta maravillosa idea de reciclaje, lograrás anticiparte a la Navidad y crear una corona elegante que aportará al espíritu festivo de la fecha.