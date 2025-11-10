Reciclaje: cómo hacer una corona de Navidad para colgar en la puerta solo usando un maple de huevo

Cómo reciclar un maple de huevo y transformarlo en una corona de Navidad

Algo tan simple como un maple de huevo, un elemento desechable que generalmente termina en la basura, puede transformarse en una hermosa corona de Navidad. De esta forma, lograrás ornamentar la puerta de ingreso a tu vivienda o cualquier pared que tenga un pequeño clavo.

maple de huevo Guardá los maples de huevo para crear esa hermosa idea que combina reciclaje y decoración.

Además del maple, para esta idea de reciclaje necesitaremos de un poco de acrílico y mucho ingenio. Seguiremos los pasos que nos brinda el canal de TikTok ‘Seaweed Art’, quien nos enseña a crear este elemento de decoración que llenará de espíritu navideño nuestro hogar.