Decile chau a los mosquitos desde la primavera: el truco para ahuyentarlos usando maple de huevo

mosquito Los mosquitos aparecen cuando llega el calor a partir de la primavera y durante todo el verano. Sin embargo, para que no te molesten puedes aplicar un truco desde ahora y ahuyentarlos.

¿Por qué el maple de huevo es un tesoro contra los mosquitos?

El maple de cartón, ese envase donde vienen los huevos, está hecho de un material poroso y resistente que lo convierte en una herramienta perfecta para fabricar repelentes naturales o trampas ecológicas. Además, es biodegradable y se puede aprovechar fácilmente en cualquier hogar.

Hay dos métodos o formas de usarlo si buscas eliminar los mosquitos. Primero, una de las formas más efectivas de usar el maple de huevo es como incienso natural para espantar mosquitos.

Para ello corta el maple en tiras o piezas medianas, ponlas en una superficie segura, como un recipiente metálico o de cerámica y encendé una esquina hasta que comience a arder y enseguida apaga la llama, dejando que el maple se consuma lentamente, generando humo. Ese humo tiene un olor particular que repelará a los mosquitos de forma natural sin químicos.

quemar maple de huevo El maple de huevos, es el truco definitivo para ahuyentar a los mosquitos.

También podés potenciar el efecto rociando el maple con unas gotas de aceite esencial de citronela, eucalipto o lavanda antes de prenderlo.

Si preferís una alternativa sin humo para que tu casa no quede con ese olor, también puedes convertir el maple de huevo en una trampa casera para capturar mosquitos. Para hacerlo coloca el maple dentro de un recipiente bajo, vierte una mezcla de vinagre de manzana con unas gotas de detergente. De esta forma, el olor atraerá a los mosquitos, que quedarán atrapados en la solución.

Además de ahuyentar a los mosquitos, este truco permite reutilizar materiales que normalmente se tiran a la basura, contribuyendo a un hogar más sustentable. Es una forma simple de protegerse de los insectos sin recurrir a aerosoles químicos ni gastar dinero en productos costosos.