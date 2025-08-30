Inicio Sociedad truco
Con pocos materiales

Truco de costura para recibir la primavera: cómo transformar unos jeans en una minifalda

Un truco de costura en casa perfecto para aprovechar los jeans viejos del armario y crear una prenda nueva, canchera y fresca

Isabella Brosio
Un truco económico

Un truco económico, entretenido y muy sencillo. 

Un truco de costura es una técnica o herramienta de casa que emplea materiales como hilos, agujas y alfileres con el fin de reformar viejas prendas de ropa, crear piezas desde cero y reciclar viejos retazos.

En esta ocasión te voy a compartir un truco de costura perfecto para modificar unos viejos jeans, en casa y transformarlos en una minifalda cómoda, canchera y fresca para la primavera.

jeans
Los jeans nacieron hace varios años, en un principio como una prenda de trabajo para los mineros de California.

Paso a paso y con un truco: cómo transformar unos jeans en una minifalda

Para realizar este truco de costura en casa es importante prestar mucha atención y seguir bien cada paso. Se puede realizar con hilo y aguja a mano, con máquina de coser o con algún pegamento resistente de tela que pegue bien las partes de los jeans. Esta última opción es la más sencilla, pero puede durar poco.

Para comenzar con este truco de costura, lo ideal es elegir unos jeans más bien sueltos o con bastante espacio en la parte superior de las piernas para que no quede muy apretada la falda.

transformar jeans en una falda
Fotos tomadas del tutorial de costura de Jess Carter.

Utiliza jeans de tela cómoda, sin tajos en la parte superior y, si tienes, con cintura más bien alta. Ahora sí, ya puedes comenzar con este truco de casa y guiarte aún mejor con el tutorial de costura de Jess Carter.

  1. Coloca los jeans sobre la mesa de trabajo con la parte delantera hacia delante. Marca con un lápiz o una tiza las piernas del pantalón por donde vas a cortarlo.
  2. Recorta las piernas de los jeans. Descose la parte interna de las piernas en la parte delantera y trasera más o menos hasta donde comienza la bragueta, separando ambas piernas en el centro. Los jeans tienen que quedar como un cilindro.
  3. Cruza las esquinas descosidas en el lado contrario y une con una costura recta, lo mismo para la parte delantera del jean. En el video puedes ver mejor este paso.
  4. Coloca un rectángulo de la tela de jeans sobrante, por el lado interno, en ambos triángulos que quedan libres. Recorta los sobrantes de tela y realiza un surfilado para que no se deshilache.

¿Cómo puedo mantener mis jeans impecables y como nuevos?

jeans tendidos al sol
Plancha tus jeans y guárdalos doblados del revés para proteger la tela.

Para mantener los jeans limpios e impecables, lo ideal es lavarlos con agua fría, en el lavarropas, del revés y con un detergente apropiado.

Guarda tus pantalones de jean en el armario de casa del revés y preferentemente en perchas. Nunca laves los jeans con lavandina ni productos abrasivos. Seca los pantalones al aire libre y nunca los guardes mojados.

