Truco de costura para recibir la primavera: cómo transformar unos jeans en una minifalda

En esta ocasión te voy a compartir un truco de costura perfecto para modificar unos viejos jeans, en casa y transformarlos en una minifalda cómoda, canchera y fresca para la primavera.
Para realizar este truco de costura en casa es importante prestar mucha atención y seguir bien cada paso. Se puede realizar con hilo y aguja a mano, con máquina de coser o con algún pegamento resistente de tela que pegue bien las partes de los jeans. Esta última opción es la más sencilla, pero puede durar poco.
Para comenzar con este truco de costura, lo ideal es elegir unos jeans más bien sueltos o con bastante espacio en la parte superior de las piernas para que no quede muy apretada la falda.
Utiliza jeans de tela cómoda, sin tajos en la parte superior y, si tienes, con cintura más bien alta. Ahora sí, ya puedes comenzar con este truco de casa y guiarte aún mejor con el tutorial de costura de Jess Carter.
Para mantener los jeans limpios e impecables, lo ideal es lavarlos con agua fría, en el lavarropas, del revés y con un detergente apropiado.
Guarda tus pantalones de jean en el armario de casa del revés y preferentemente en perchas. Nunca laves los jeans con lavandina ni productos abrasivos. Seca los pantalones al aire libre y nunca los guardes mojados.