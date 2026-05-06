Cómo quitar la grasa de la campana de la cocina y dejar el extractor reluciente con un simple truco casero

extractor cocina campana (1) Quitá la grasa en pocos pasos y sin gastar dinero. Foto: Pexels

Por otro lado, los filtros del extractor también deben limpiarse, aunque de otra manera, para que la grasa no incida en su funcionamiento. El ingrediente estrella para esta tarea es el bicarbonato de sodio, capaz de desintegrar las moléculas de grasa sin comprometer la estructura de las rejillas de acero.

El primer paso será retirar cuidadosamente los filtros mediante sus pestañas de sujeción. Posteriormente, preparar un recipiente de gran tamaño, llenándolo con agua hirviendo hasta que los filtros queden sumergidos por completo.

A continuación, añadir media taza de bicarbonato de sodio de manera gradual. Esta acción genera una reacción efervescente natural que penetra en los rincones más profundos de la malla, despegando la suciedad adherida.

cocina campana Aprendé a dejar la campana de la cocina reluciente. Foto: Pexels

Tras un periodo de reposo de 20 minutos, la grasa se habrá ablandado lo suficiente como para ser removida con un cepillo de cerdas suaves bajo un chorro de agua tibia. Si la saturación era extrema, añadir un poco de jabón para platos al agua hirviendo puede potenciar significativamente el desprendimiento de los residuos.

Finalmente, es imperativo dejar que los filtros se sequen totalmente antes de su reinstalación, ya que colocarlos húmedos puede dañar el motor o reducir la vida útil del sistema de extracción.