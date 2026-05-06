Cómo quitar la grasa de la campana de la cocina y dejar el extractor reluciente con un simple truco casero

Mantener la campana de la cocina en óptimas condiciones es una tarea que va más allá de la simple estética del hogar. El extractor es fundamental para garantizar un ambiente saludable, ya que su función principal es filtrar los vapores y olores que se generan durante la cocción. Sin embargo, cuando la acumulación de grasa se vuelve evidente, el artefacto pierde eficiencia y se convierte en un foco de bacterias.
El sencillo truco para quitar la grasa de campana de la cocina y dejar el extractor reluciente
La limpieza de la parte externa de la campana debe realizarse con delicadeza para preservar la integridad del material. Un truco casero efectivo consiste en utilizar un paño suave humedecido con agua tibia y una pequeña cantidad de detergente neutro. Esta combinación es suficiente para remover la suciedad superficial sin ser abrasiva.
Luego, algo que jamás debemos omitir es el secado inmediato: eliminar cualquier rastro de humedad es esencial para evitar procesos de corrosión a largo plazo y que la campana de la cocina se dañe.
Por otro lado, los filtros del extractor también deben limpiarse, aunque de otra manera, para que la grasa no incida en su funcionamiento. El ingrediente estrella para esta tarea es el bicarbonato de sodio, capaz de desintegrar las moléculas de grasa sin comprometer la estructura de las rejillas de acero.
El primer paso será retirar cuidadosamente los filtros mediante sus pestañas de sujeción. Posteriormente, preparar un recipiente de gran tamaño, llenándolo con agua hirviendo hasta que los filtros queden sumergidos por completo.
A continuación, añadir media taza de bicarbonato de sodio de manera gradual. Esta acción genera una reacción efervescente natural que penetra en los rincones más profundos de la malla, despegando la suciedad adherida.
Tras un periodo de reposo de 20 minutos, la grasa se habrá ablandado lo suficiente como para ser removida con un cepillo de cerdas suaves bajo un chorro de agua tibia. Si la saturación era extrema, añadir un poco de jabón para platos al agua hirviendo puede potenciar significativamente el desprendimiento de los residuos.
Finalmente, es imperativo dejar que los filtros se sequen totalmente antes de su reinstalación, ya que colocarlos húmedos puede dañar el motor o reducir la vida útil del sistema de extracción.