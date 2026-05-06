Rebajas, financiación exclusiva y actividades en 60 shoppings del país

Los centros comerciales funcionaron durante décadas como espacios de encuentro, paseo y -principalmente- consumo. Esa dinámica se modificó con la irrupción del e-commerce y las nuevas formas de compra online.

Actualmente, con el poder adquisitivo afectado y la falta de financiación, el consumo sigue planchado. En este contexto los shoppings necesitan traccionar ventas y recuperar tráfico de personas en sus locales.

Qué ofrece el Shopping Fest 2026

El evento combina beneficios comerciales con entretenimiento. Su lema es "Hay cosas que se viven en persona"., una clara referencia a la diferencia de comprar on line.

Durante viernes, sábado y domingo (justo antes del hot sale), los visitantes podrán acceder a descuentos en múltiples rubros. Indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios estarán incluidos.

Además, habrá cuotas sin interés con bancos y tarjetas, además de beneficios con billeteras digitales.

Las promociones oscilarán entre el 30% y el 40% de descuento, aunque los porcentajes dependerán de cada marca y cada centro comercial, ya que no existe un esquema uniforme sino que cada espacio ofrecerá sus propias condiciones.

Galerías Pacífico (Buenos Aires), por ejemplo, ya anticipó que habrá 30% off y seis cuotas sin interés. Además, los clientes que presenten un ticket de compra de $150.000 o más participarán del sorteo de un par de entradas para el estreno del musical Billy Elliot.

Shooping pet 1.jpg Mendoza Shopping también se une a la propuesta de este fin de semana.

Shows y actividades

El Shopping Fest no se limita a las rebajas. La propuesta incluye una serie de actividades orientadas a ampliar la experiencia dentro del shopping.

Habrá shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. No faltarán las actividades gratuitas para niños.

También los patios de comidas sumarán propuestas gastronómicas especiales. La idea es que ir al shopping vuelva a ser una experiencia de entretenimiento familiar.

"Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar con toda la familia", sostuvo Santiago Blaksley, presidente de la CASC.

Los shoppings participantes:

Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Alto Comahue

Alto NOA

Alto Palermo

Alto Rosario

Annuar Shopping

Bahía Blanca Plaza Shopping

Boulevard Shopping

Caballito Shopping

Catán Shopping

Córdoba Shopping

Del Parque Outlet

Devoto Shopping

Distrito Arcos Premium Outlet

Dot Baires Shopping

El Solar

Espacio San Juan Shopping

Factory Parque Brown

Factory Quilmes

Factory San Martín

Galerías Pacífico

La Barraca Mall (Mendoza)

Maschwitz Mall

Mendoza Shopping (Mendoza)

Nine Shopping

Nordelta Centro Comercial

Nuevo Quilmes Plaza

Nuevocentro

Operafun

Palmares Mall (Mendoza)

Palmas del Pilar

Paseo Champagnat

Paseo de la Patagonia

Paseo del Fuego

Paseo del Jockey

Paseo Lugones

Paseo Pilar

Paseo Rivera

Paseo Salta

Paseo San Juan

Paso del Bosque

Paso del Paraná

Patio Bullrich

Patio Olmos

Plaza Liniers Shopping

Plaza Oeste

Portal Escobar

Portal Lomas

Portal Los Andes (Mendoza)

Portal Palermo

Portal Patagonia

Portal Río Cuarto

Portal Rosario

Portal Salta

Portal Santiago

Portal Trelew

Portal Tucumán

Puerto Plaza Mall & Towers

Recoleta Urban Mall

Remeros Plaza

Ribera Shopping

San Justo Shopping

Shopping del Siglo

Soleil Premium Outlet

Terrazas de Mayo

TOM

Toscas Shopping

Unicenter

Cada shopping y cada marca definirán sus propias promociones. La propuesta variará según el lugar, pero el objetivo común es recuperar el disfrute asociado a ir al shopping y traccionar ventas en un momento crítico para el sector.