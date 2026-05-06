Rebajas, financiación exclusiva y actividades en 60 shoppings del país

El Shopping Fest 2026 llega al país con una propuesta inédita. Más de 60 shoppings en Argentina participarán de un mega evento de descuentos y actividades recreativas. La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) organizó la primera edición de este formato. Se desarrollará durante tres jornadas: 8, 9 y 10 de mayo.
El objetivo de la propuesta es fomentar la visita a los centros comerciales en un contexto marcado por la retracción de la demanda, el avance del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de compra.
Los centros comerciales funcionaron durante décadas como espacios de encuentro, paseo y -principalmente- consumo. Esa dinámica se modificó con la irrupción del e-commerce y las nuevas formas de compra online.
Actualmente, con el poder adquisitivo afectado y la falta de financiación, el consumo sigue planchado. En este contexto los shoppings necesitan traccionar ventas y recuperar tráfico de personas en sus locales.
Qué ofrece el Shopping Fest 2026
El evento combina beneficios comerciales con entretenimiento. Su lema es "Hay cosas que se viven en persona"., una clara referencia a la diferencia de comprar on line.
Durante viernes, sábado y domingo (justo antes del hot sale), los visitantes podrán acceder a descuentos en múltiples rubros. Indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios estarán incluidos.
Además, habrá cuotas sin interés con bancos y tarjetas, además de beneficios con billeteras digitales.
Las promociones oscilarán entre el 30% y el 40% de descuento, aunque los porcentajes dependerán de cada marca y cada centro comercial, ya que no existe un esquema uniforme sino que cada espacio ofrecerá sus propias condiciones.
Galerías Pacífico (Buenos Aires), por ejemplo, ya anticipó que habrá 30% off y seis cuotas sin interés. Además, los clientes que presenten un ticket de compra de $150.000 o más participarán del sorteo de un par de entradas para el estreno del musical Billy Elliot.
Shows y actividades
El Shopping Fest no se limita a las rebajas. La propuesta incluye una serie de actividades orientadas a ampliar la experiencia dentro del shopping.
Habrá shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. No faltarán las actividades gratuitas para niños.
También los patios de comidas sumarán propuestas gastronómicas especiales. La idea es que ir al shopping vuelva a ser una experiencia de entretenimiento familiar.
"Shopping Fest es una oportunidad única para potenciar la experiencia de compra presencial, que no solo ofrece descuentos, sino también la posibilidad de ver, probar y disfrutar con toda la familia", sostuvo Santiago Blaksley, presidente de la CASC.
Los shoppings participantes:
- Abasto Shopping
- Alcorta Shopping
- Alto Avellaneda
- Alto Comahue
- Alto NOA
- Alto Palermo
- Alto Rosario
- Annuar Shopping
- Bahía Blanca Plaza Shopping
- Boulevard Shopping
- Caballito Shopping
- Catán Shopping
- Córdoba Shopping
- Del Parque Outlet
- Devoto Shopping
- Distrito Arcos Premium Outlet
- Dot Baires Shopping
- El Solar
- Espacio San Juan Shopping
- Factory Parque Brown
- Factory Quilmes
- Factory San Martín
- Galerías Pacífico
- La Barraca Mall (Mendoza)
- Maschwitz Mall
- Mendoza Shopping (Mendoza)
- Nine Shopping
- Nordelta Centro Comercial
- Nuevo Quilmes Plaza
- Nuevocentro
- Operafun
- Palmares Mall (Mendoza)
- Palmas del Pilar
- Paseo Champagnat
- Paseo de la Patagonia
- Paseo del Fuego
- Paseo del Jockey
- Paseo Lugones
- Paseo Pilar
- Paseo Rivera
- Paseo Salta
- Paseo San Juan
- Paso del Bosque
- Paso del Paraná
- Patio Bullrich
- Patio Olmos
- Plaza Liniers Shopping
- Plaza Oeste
- Portal Escobar
- Portal Lomas
- Portal Los Andes (Mendoza)
- Portal Palermo
- Portal Patagonia
- Portal Río Cuarto
- Portal Rosario
- Portal Salta
- Portal Santiago
- Portal Trelew
- Portal Tucumán
- Puerto Plaza Mall & Towers
- Recoleta Urban Mall
- Remeros Plaza
- Ribera Shopping
- San Justo Shopping
- Shopping del Siglo
- Soleil Premium Outlet
- Terrazas de Mayo
- TOM
- Toscas Shopping
- Unicenter
Cada shopping y cada marca definirán sus propias promociones. La propuesta variará según el lugar, pero el objetivo común es recuperar el disfrute asociado a ir al shopping y traccionar ventas en un momento crítico para el sector.