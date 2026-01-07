Tommy Hilfiger abre su primer local en un shopping argentino con una nueva colección

Llega una nueva tienda de Estados Unidos a este shopping y miles de personas están emocionadas por su llegada. Tommy Hilfiger abre su primer local en este centro comercial con una nueva colección que genera un gran revuelo a todas aquellas personas que se visten con esta marca.
Una marca histórica
Desde el lanzamiento de su marca homónima en 1985, Tommy Hilfiger se ha vuelto mundialmente reconocido como el pionero del estilo clásico americano cool, fusionando la cultura pop icónica y la herencia americana con un espíritu global que llega a todo el mundo.
Impulsado por el optimismo decidido de Hilfiger, y bajo su guía, visión y liderazgo como Diseñador Principal, Tommy Hilfiger se ha convertido en una de las marcas de estilo de vida más reconocidas del mundo que comparte su espíritu inclusivo, irreverente y juvenil con los consumidores de todo el mundo.
Hilfiger nació como el segundo de nueve hijos en Elmira, un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York, y experimentó lo que él describe como una crianza "típicamente americana" en la década de 1960. Su carrera en la moda comenzó como estudiante de secundaria en 1969, cuando se enamoró de la música y los estilos usados por las estrellas de rock: quería imitar el aspecto, aunque ninguna tienda en su ciudad natal se adaptaba a ese estilo.
Con solo $150, Hilfiger condujo hasta la ciudad de Nueva York para comprar 20 pares de jeans acampanados y regresó a Elmira para venderlos desde el maletero de su Volkswagen Beatle. Fue un éxito instantáneo y pronto abrió su primera tienda, People's Place, donde vendían "los estilos geniales que no podíamos encontrar en nuestro pequeño pueblo".
Una nueva tienda llega al shopping
Tommy Hilfiger abre su primera tienda en un centro comercial en el Nivel 1 del shopping Palmas de Pilar, que cuenta con una superficie aproximada de 100 metros cuadrados. Desde este nuevo espacio, la firma presenta una propuesta integral que abarca colecciones para hombre y mujer, además de calzado y accesorios.
El espacio fue diseñado siguiendo los lineamientos globales de la marca, con una arquitectura de líneas limpias, una estética moderna y luminosa, y una disposición amplia que invita a recorrer las colecciones con comodidad.
Las colecciones disponibles corresponden a la temporada Spring 2025 y reinterpretan los clásicos de la firma a través de colores frescos, tejidos livianos y siluetas versátiles.