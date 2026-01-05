Una reconocida marca francesa de moda abre su tienda en este shopping

El establecimiento funcionará como tienda insignia, ofreciendo las colecciones completas tanto de mujer como de hombre que caracterizan a la marca. Sandro se distingue en el competitivo mercado de la moda por ofrecer prendas sofisticadas y originales a precios más accesibles que las grandes casas de lujo, ubicándose estratégicamente en el nicho del "lujo asequible". Sus diseños combinan elegancia parisina con toques contemporáneos y atrevidos que reflejan las últimas tendencias internacionales.

Tradición familiar y expansión global

Detrás del éxito de Sandro se encuentra Evelyne Chetrite, fundadora y directora creativa desde 1984, quien ha sabido mantener una estética coherente y reconocible, ropa moderna, refinada y accesible. Su hijo, Ilan Chetrite, se incorporó al negocio familiar en 2008 para desarrollar la línea masculina Sandro Homme, reinterpretando los clásicos con un giro contemporáneo, influenciado por la tradición textil de su familia.

Con más de 750 puntos de venta distribuidos globalmente, Sandro se ha consolidado como la marca principal del grupo SMCP, que también incluye a las reconocidas firmas Maje y Claudie Pierlot. Esta red internacional respalda la expansión de la marca en nuevos mercados emergentes como Argentina.

La apertura en Buenos Aires marca un hito importante para Sandro en Sudamérica y refleja la confianza de las marcas internacionales en el potencial del mercado argentino. Los consumidores porteños, conocidos por su sofisticación y apreciación por la moda europea, podrán acceder directamente a las colecciones de esta emblemática firma parisina.