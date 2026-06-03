Corte de agua: por arreglos en las cañerías se cortará el servicio en Bahía Blanca

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Berutti y O’Higgins, en Bahía Blanca, como parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC.

Las tareas afectarán el suministro de agua en el sector aledaño a la intervención. Su realización está sujeta a las condiciones climáticas de la jornada. Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro

Recomendaciones ante la falta de agua

corte de agua en bs as Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.