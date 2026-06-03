Inicio Sociedad Corte de agua
Buenos Aires

Corte de agua: por arreglos en las cañerías se cortará el servicio en Bahía Blanca

ABSA, informó un nuevo corte de agua este miércoles por trabajos programados a raíz de arreglos en una cañería. Se verá afectada una importante zona

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Corte de agua: a primera hora se harán arreglos en las cañerías y se cortará el servicio en Bahía Blanca

Corte de agua: a primera hora se harán arreglos en las cañerías y se cortará el servicio en Bahía Blanca

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un nuevo corte de agua este miércoles 3 de junio de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

corte de agua atencion
Bah&iacute;a Blanca: trabajos programados en el macrocentro.

Bahía Blanca: trabajos programados en el macrocentro.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua hoy

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Berutti y O’Higgins, en Bahía Blanca, como parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC.

Las tareas afectarán el suministro de agua en el sector aledaño a la intervención. Su realización está sujeta a las condiciones climáticas de la jornada. Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro

Recomendaciones ante la falta de agua

corte de agua en bs as
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectaci&oacute;n.

Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar