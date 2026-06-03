La mayoría cree que está consumiendo un producto icónico de Francia: la realidad es que viene de España

Más que un simple producto, el vino a granel se ha convertido en un pilar estratégico para el equilibrio del sector vitivinícola global. Su demanda continúa creciendo y las proyecciones son optimistas. Se estima que el mercado mundial alcanzará ingresos por 61.690 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%. Gran parte de esta expansión responde a sus ventajas competitivas. El transporte a gran escala reduce costos logísticos y mejora la eficiencia de la cadena comercial.

Sin embargo, este mismo modelo también genera tensiones para España, especialmente por su incidencia en la caída de los precios y en la pérdida de valor percibido del producto. Francia, principal comprador del vino a granel español, suele utilizarlo para abastecer segundas marcas o para realizar mezclas destinadas a distintos segmentos del mercado. En muchos casos, el origen español queda diluido en el proceso comercial, lo que limita el reconocimiento internacional de los productores.

Vino a granel (1)

La pérdida de imagen de España

La situación ha generado controversias en repetidas ocasiones. Algunos comercializadores utilizan símbolos asociados a la tradición francesa, como castillos o flores de lis, junto con leyendas ambiguas como “Embotellado en Francia”, que informan dónde se realizó el envasado, pero no el origen de las uvas. Para el consumidor, la diferencia puede pasar inadvertida. Uno de los casos más resonantes ocurrió cuando la agencia antifraude francesa detectó que más de diez millones de botellas de vino rosado español habían sido comercializadas con etiquetados engañosos que sugerían un origen francés, permitiendo venderlas a precios más elevados dentro del mercado galo.

Pese a estas controversias, España mantiene una posición dominante difícil de desafiar. Nueva Zelanda e Italia compiten por los siguientes puestos en términos de valor exportado, mientras que Australia ha recuperado terreno gracias al crecimiento de sus ventas hacia Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de estos actores se acerca al volumen que mueve la industria española.

Y no todo son amenazas. La fortaleza del sector también radica en su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. España ha logrado sostener su liderazgo, mantener la estabilidad en los volúmenes exportados y mejorar progresivamente la rentabilidad de sus operaciones, consolidando un modelo que combina competitividad, sostenibilidad y calidad.

En este contexto, el vino a granel ya no es visto únicamente como una alternativa de bajo costo. Por el contrario, se posiciona cada vez más como una solución eficiente y responsable, adoptada tanto por grandes compradores internacionales como por marcas premium. Su crecimiento se acelera impulsado por la diversificación de formatos, como bag-in-box, latas y barriles, y por el auge de nuevas categorías de consumo, entre ellas las bebidas sin alcohol, de baja graduación y las listas para beber (RTD).