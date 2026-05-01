Adiós al viejo extractor de la cocina: la tendencia eficiente y minimalista que llega para sustituir a la campana

extractor campana cocina Llegó el fin del viejo extractor de la cocina.

Esta proximidad permite atrapar los vapores de manera mucho más eficiente, evitando que las partículas de grasa se dispersen por los muebles o que los olores invadan el resto de la casa, algo vital en las viviendas modernas de concepto abierto.

Por otro lado, desde una perspectiva estética, la ventaja es notablemente superior. El extractor telescópico responde a la tendencia del minimalismo extremo: permanece oculto bajo el nivel de la mesada cuando no se utiliza, liberando el campo visual y permitiendo que la isla de cocina sea el centro de atención sin interrupciones.

Esta característica no solo aporta un estilo sofisticado, sino que elimina el riesgo de los clásicos golpes en la cabeza contra las esquinas de las campanas metálicas tradicionales, mejorando significativamente la ergonomía del espacio de trabajo. Aunque, es cierto también que, lógicamente, se trata de un sistema más costoso para instalar.

extractor tendencia cocina Extractor telescópico, la tendencia en cocinas vanguardistas. Foto: YouTube Neff Electrodomésticos

Otro salto cualitativo se encuentra en la acústica. Los viejos extractores solían sonar como motores de avión, dificultando cualquier conversación durante la cena. Los modelos telescópicos actuales han sido diseñados con motores de flujo optimizado y materiales que absorben las vibraciones, permitiendo una extracción potente con un nivel de ruido drásticamente inferior.

Por lo tanto, optar por un sistema telescópico en lugar del viejo extractor de cocina y su respectiva campana no es solo una cuestión de apariencia, ya que también es una inversión en la calidad de vida dentro del hogar.