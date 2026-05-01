Durante décadas, el diseño de nuestras cocinas estuvo condicionado por un bloque de metal ruidoso y voluminoso que colgaba sobre nuestras cabezas. El extractor tradicional, aunque funcional, se convirtió en un obstáculo visual y sonoro que rompía la armonía de los espacios integrados. Sin embargo, la evolución tecnológica hoy nos ofrece una solución para este inconveniente que ya es tendencia en hogares elegantes y sofisticados.
Adiós al viejo extractor de la cocina: la tendencia eficiente y minimalista que llega para sustituir a la campana
Quien cuente con un extractor en la cocina, podrá reemplazarlo por esta tendencia que le dará estilo y glamour al hogar
El extractor de la cocina tiene los días contados: conocé la tendencia que lo reemplaza
En los últimos tiempos creció exponencialmente la instalación de extractores telescópicos en la cocina, también conocidos como sistemas downdraft, Esta tendencia ha marcado un punto de inflexión en la arquitectura de interiores, transformando la ventilación en un acto de magia técnica.
La diferencia fundamental radica en el concepto de extracción en la fuente. Mientras que las viejas campanas esperan a que el humo y la grasa atraviesen gran parte del ambiente antes de ser capturados, el sistema telescópico emerge directamente de la mesada.
Esta proximidad permite atrapar los vapores de manera mucho más eficiente, evitando que las partículas de grasa se dispersen por los muebles o que los olores invadan el resto de la casa, algo vital en las viviendas modernas de concepto abierto.
Por otro lado, desde una perspectiva estética, la ventaja es notablemente superior. El extractor telescópico responde a la tendencia del minimalismo extremo: permanece oculto bajo el nivel de la mesada cuando no se utiliza, liberando el campo visual y permitiendo que la isla de cocina sea el centro de atención sin interrupciones.
Esta característica no solo aporta un estilo sofisticado, sino que elimina el riesgo de los clásicos golpes en la cabeza contra las esquinas de las campanas metálicas tradicionales, mejorando significativamente la ergonomía del espacio de trabajo. Aunque, es cierto también que, lógicamente, se trata de un sistema más costoso para instalar.
Otro salto cualitativo se encuentra en la acústica. Los viejos extractores solían sonar como motores de avión, dificultando cualquier conversación durante la cena. Los modelos telescópicos actuales han sido diseñados con motores de flujo optimizado y materiales que absorben las vibraciones, permitiendo una extracción potente con un nivel de ruido drásticamente inferior.
Por lo tanto, optar por un sistema telescópico en lugar del viejo extractor de cocina y su respectiva campana no es solo una cuestión de apariencia, ya que también es una inversión en la calidad de vida dentro del hogar.