Ranking 2026: las 10 mejores ciudades del mundo para recorrer a pie

A continuación, los diez destinos que marcan el camino este año:

1. Seúl, Corea del Sur

La capital surcoreana lidera el podio con un impresionante 93% de aprobación. Gracias a proyectos como el Seoullo 7017, una antigua autopista convertida en jardín elevado, la ciudad permite cruzar distancias enormes de forma segura y rodeada de vegetación.

arquitectura-destinos-viajes-freepik-(2) Vista del paisaje urbano del centro desde el puente Dongjak y la torre de Seúl sobre el río Han, en Seúl, Corea del Sur. Crédito: Freepik.

2. Edimburgo, Reino Unido

A pesar de sus colinas y calles empedradas, la capital escocesa es una joya para el peatón. La cercanía entre el Castillo de Edimburgo y la Ciudad Vieja permite que los turistas puedan conocer los puntos más icónicos en recorridos de menos de 15 minutos.

3. Nueva York, Estados Unidos

El diseño en cuadrícula de Manhattan sigue siendo imbatible. La facilidad para orientarse y la reciente peatonalización de grandes tramos en avenidas emblemáticas la mantienen como la ciudad favorita de América para quienes aman las caminatas urbanas.

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4. Copenhague, Dinamarca

Referente de la vida "slow", la ciudad cuenta con Strøget, una de las calles peatonales más largas de Europa. Aquí, la prioridad absoluta es para quienes se desplazan a pie o en bicicleta, con una infraestructura llana y sumamente segura.

5. Oslo, Noruega

Gracias a su programa "Car-Free Livability", el centro histórico de Oslo es prácticamente un oasis libre de autos. La eliminación de estacionamientos para crear plazas y zonas de descanso ha revitalizado el pulso de la ciudad.

6. Estocolmo, Suecia

Construida sobre 14 islas conectadas por puentes, Estocolmo es el ejemplo perfecto de la "ciudad de los 15 minutos". Todo lo que un residente o visitante necesita, desde parques hasta museos, está a una distancia caminable.

7. París, Francia

La transformación de las orillas del Sena y la creación de las "calles escolares" han reducido el tráfico vehicular a la mitad en las últimas dos décadas. París hoy invita a perderse en sus barrios con una red peatonal cada vez más extensa.

Paris Francia

8. Singapur, Singapur

A pesar de su clima tropical, Singapur brilla por su red de pasarelas cubiertas y sombreadas. El diseño urbano está pensado para proteger al peatón del sol y la lluvia, conectando rascacielos con jardines futuristas de manera ininterrumpida.

9. Melbourne, Australia

Sus famosos "laneways" (callejones) llenos de arte urbano y cafés son el corazón de una ciudad diseñada para ser explorada a pie. La conectividad de su distrito central la posiciona como la líder de Oceanía.

10. Florencia, Italia

Un museo a cielo abierto donde los vehículos son la excepción. La escala humana de Florencia permite recorrer siglos de historia del arte en apenas unas cuadras, consolidándose como el destino peatonal por excelencia para los amantes de la cultura.