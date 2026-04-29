Justo debajo de la tierra: descubren 80 edificios mayas en Quintana Roo

Los trabajos de campo permitieron observar tres etapas de construcción distintas en las estructuras principales. La fase más antigua se sitúa a ocho metros de profundidad y muestra molduras decorativas típicas del periodo Clásico. Una etapa posterior conserva restos de estuco con pintura de colores naranja, blanco y rojo. En la superficie aparecen derrumbes que dejan ver los inicios de antiguas escalinatas de acceso. Los arqueólogos estiman que existen más fases constructivas ocultas que requieren futuras excavaciones detalladas.

El análisis del descubrimiento indica que la ciudad floreció entre los años 250 y 900 después de Cristo. Dentro de uno de los edificios principales, los investigadores localizaron fragmentos de una osamenta humana, posiblemente relacionada con un contexto de enterramiento. Este tipo de evidencias materiales permite entender mejor los ritos funerarios de los antiguos habitantes de la zona. Las piezas encontradas deben permanecer en su sitio original para garantizar su conservación y estudio adecuado.

Características de los edificios antiguos

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Las tres bóvedas encontradas muestran un sistema de construcción por aproximación de hileras de piedra. El estado de preservación de estos techos resulta notable dadas las condiciones de humedad de la selva. Los elementos arquitectónicos como las esquinas redondeadas y las molduras en delantal confirman la filiación cultural con las tierras bajas del sur. El equipo responsable del registro planea utilizar tecnología láser para mapear toda el área y encontrar posibles calzadas o terrazas adicionales.

La labor científica en este punto de la península de Yucatán aporta datos valiosos sobre las redes de comercio y política de los Mayas. El estudio de la arqueología en El Jefeciño facilita la comprensión de cómo se organizaban las poblaciones en el sur de Quintana Roo. Este nuevo registro fortalece el conocimiento sobre la expansión de los asentamientos prehispánicos en México. Las comunidades locales desempeñaron un papel fundamental al alertar a los expertos sobre la existencia de estos tesoros culturales bajo la tierra.