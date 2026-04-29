El reciente descubrimiento arqueológico en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, revela la existencia de una antigua urbe denominada El Jefeciño. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia registraron este sitio tras recibir avisos de habitantes locales sobre la presencia de vestigios. El asentamiento de los Mayas destaca por poseer un estilo arquitectónico Petén, caracterizado por su monumentalidad y el uso de bóvedas de piedra. Las autoridades culturales confirmaron que este hallazgo ayuda a proteger el patrimonio histórico de México.
Justo debajo de la tierra: descubren 80 edificios mayas en Quintana Roo
Investigadores hallaron un asentamiento con 80 estructuras prehispánicas y restos de pintura mural ocultos bajo la selva en el sur de México
La zona nuclear del sitio cuenta con cinco estructuras de gran tamaño que alcanzan hasta los 14 metros de altura. Estas construcciones se agrupan de forma que crean una plaza con silueta de letra C. El grupo de trabajo identificó en total 80 edificios que permanecieron ocultos bajo montículos y vegetación densa durante siglos. Durante las inspecciones superficiales, los expertos detectaron que el núcleo urbano abarca preliminarmente unas 100 hectáreas de extensión territorial.
Detalles de la arqueología regional
Los trabajos de campo permitieron observar tres etapas de construcción distintas en las estructuras principales. La fase más antigua se sitúa a ocho metros de profundidad y muestra molduras decorativas típicas del periodo Clásico. Una etapa posterior conserva restos de estuco con pintura de colores naranja, blanco y rojo. En la superficie aparecen derrumbes que dejan ver los inicios de antiguas escalinatas de acceso. Los arqueólogos estiman que existen más fases constructivas ocultas que requieren futuras excavaciones detalladas.
El análisis del descubrimiento indica que la ciudad floreció entre los años 250 y 900 después de Cristo. Dentro de uno de los edificios principales, los investigadores localizaron fragmentos de una osamenta humana, posiblemente relacionada con un contexto de enterramiento. Este tipo de evidencias materiales permite entender mejor los ritos funerarios de los antiguos habitantes de la zona. Las piezas encontradas deben permanecer en su sitio original para garantizar su conservación y estudio adecuado.
Características de los edificios antiguos
Las tres bóvedas encontradas muestran un sistema de construcción por aproximación de hileras de piedra. El estado de preservación de estos techos resulta notable dadas las condiciones de humedad de la selva. Los elementos arquitectónicos como las esquinas redondeadas y las molduras en delantal confirman la filiación cultural con las tierras bajas del sur. El equipo responsable del registro planea utilizar tecnología láser para mapear toda el área y encontrar posibles calzadas o terrazas adicionales.
La labor científica en este punto de la península de Yucatán aporta datos valiosos sobre las redes de comercio y política de los Mayas. El estudio de la arqueología en El Jefeciño facilita la comprensión de cómo se organizaban las poblaciones en el sur de Quintana Roo. Este nuevo registro fortalece el conocimiento sobre la expansión de los asentamientos prehispánicos en México. Las comunidades locales desempeñaron un papel fundamental al alertar a los expertos sobre la existencia de estos tesoros culturales bajo la tierra.