La Clínica Santa María de Villa Ballester, en el partido de San Martín, Buenos Aires, se encuentra bajo un estricto control tras el hallazgo que conmocionó a la opinión pública: ocho fetos humanos en bolsas de basura.
Intensa inspección en la "clínica del horror" donde hallaron 8 fetos humanos en la basura
La clínica Santa María de Buenos Aires donde hallaron 8 fetos humanos en la basura. Un caso que conmociona...
Este lunes, personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se presentó en el establecimiento para llevar adelante una fiscalización exhaustiva. La medida ocurre luego de que la Policía encontrara ocho fetos humanos descartados en bolsas de residuos dentro de un depósito del sanatorio, en el marco de una investigación que apunta a una posible red de trata de personas o sustracción de menores.
El caso salió a la luz gracias a un pedido de la Justicia de Santiago del Estero. Las autoridades buscaban a una nena de 12 años, víctima de violación, que cursaba un embarazo avanzado y había sido trasladada a Buenos Aires. El viernes pasado, los investigadores lograron ubicar a la menor y a su madre dentro de la clínica, pero el recién nacido no aparecía. Ante la sospecha de que en el lugar se hubiera realizado un aborto ilegal o una apropiación del bebé, se procedió a la inspección de urgencia que terminó con el hallazgo de los restos biológicos.
El macabro hallazgo en la clínica del horror, el análisis de ADN y el misterio sobre el paradero de la menor
Mientras el Ministerio de Salud evalúa las condiciones de funcionamiento de la "clínica del horror", los peritos forenses ya pusieron en marcha el protocolo de preservación de los ocho fetos encontrados.
El objetivo principal es realizar análisis de ADN para determinar si existe un vínculo filial con la niña santiagueña y para esclarecer el origen del resto de los cuerpos hallados en las bolsas de basura. La sistematicidad del hallazgo refuerza la hipótesis judicial de que el centro médico podría haber servido como base para prácticas ilegales de manera recurrente.
Por estas horas, la situación de la víctima de 12 años también es motivo de seguimiento. Aunque se confirmó su hallazgo el viernes, todavía se desconoce si la niña fue trasladada nuevamente a su provincia de origen para recibir asistencia o si permanece en Buenos Aires bajo custodia judicial.
La investigación continúa bajo un fuerte hermetismo, mientras la fiscalización administrativa de la cartera sanitaria provincial busca irregularidades en los registros médicos que permitan identificar a los responsables.