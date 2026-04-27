Intensa inspección en la "clínica del horror" donde hallaron 8 fetos humanos en la basura

Policia-de-Buenos-Aires.jpg El conmocionante caso de los fetos humanos hallados en la basura y una posible red de trata movilizaron a la fuerza policial.

El macabro hallazgo en la clínica del horror, el análisis de ADN y el misterio sobre el paradero de la menor

Mientras el Ministerio de Salud evalúa las condiciones de funcionamiento de la "clínica del horror", los peritos forenses ya pusieron en marcha el protocolo de preservación de los ocho fetos encontrados.

El objetivo principal es realizar análisis de ADN para determinar si existe un vínculo filial con la niña santiagueña y para esclarecer el origen del resto de los cuerpos hallados en las bolsas de basura. La sistematicidad del hallazgo refuerza la hipótesis judicial de que el centro médico podría haber servido como base para prácticas ilegales de manera recurrente.

clinica OK La clínica Santa María de Buenos Aires, epicentro de un caso horroroso.

Por estas horas, la situación de la víctima de 12 años también es motivo de seguimiento. Aunque se confirmó su hallazgo el viernes, todavía se desconoce si la niña fue trasladada nuevamente a su provincia de origen para recibir asistencia o si permanece en Buenos Aires bajo custodia judicial.

La investigación continúa bajo un fuerte hermetismo, mientras la fiscalización administrativa de la cartera sanitaria provincial busca irregularidades en los registros médicos que permitan identificar a los responsables.