Mendoza tiene un nuevo protocolo de seguridad para actuar ante amenazas de tiroteos o bombas

Grafitis en baños de escuelas con amenazas de tiroteo Ante la ola de amenazas de tiroteos, el Gobierno aprobó un nuevo protocolo de seguridad que es una guía de actuación para las escuelas.

"Ante la posibilidad de atentados con explosivos, ya sea mediante amenazas anónimas, hallazgos de artefactos o detonaciones sin previo aviso, corresponde fortalecer las acciones preventivas y operativas para mejorar la capacidad de respuesta y facilitar la toma de decisiones por parte de los especialistas", figura en el decreto que se publicó en el Boletín Oficial.

El nuevo protocolo es una guía para orientar al personal docente, no docente y a los estudiantes "ante situaciones de alteración social externa, agresiones armadas o tirador activo dentro del ámbito institucional, situaciones que requieren respuestas inmediatas, ordenadas y coordinadas".

Ente los nuevos procedimientos también figura como intervenir ante incidentes por crisis suicida en curso, entendidos como eventos críticos de alta sensibilidad y riesgo, donde la rápida comunicación, la contención emocional y la aplicación de técnicas de estabilización resultan determinantes para preservar la vida.

Qué situaciones prevé el nuevo protocolo

El documento incorpora procedimientos específicos para actual ante situaciones claves:

Incidentes con explosivos , incluyendo amenazas de bomba o hallazgo de artefactos.

, incluyendo amenazas de bomba o hallazgo de artefactos. Presencia de agresores armados o situaciones de “tirador activo”.

o situaciones de “tirador activo”. Conflictos sociales externos que puedan impactar en el ámbito escolar.

que puedan impactar en el ámbito escolar. Crisis suicidas en curso, consideradas eventos de alta sensibilidad.

En el caso puntual de crisis suicidas, se hace hincapié en la importancia de la comunicación inmediata, la contención emocional y la intervención coordinada entre fuerzas de seguridad y organismos de salud mental.

El aporte de un comisario que se formó en Israel

En decreto que detalla el nuevo protocolo de seguridad figura que en la redacción de esa guía fue protagonista el Jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) el Comisario P.P. Lic. Javier Marcelo Ortiz Peñaloza, quien aportó la experiencia técnica adquirida en su capacitación en Israel durante el año 2025.

El comisario Ortiz Peñaloza pudo formarse en Israel gracias al convenio que firmó el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Embajada de ese país.

También se cuenta que ese uniformado fue seleccionado mediante un proceso de múltiples etapas, coordinado inicialmente por MASHAV (Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel), en cooperación con el Instituto Internacional de Liderazgo – Histadrut, y refrendado en su fase final por la Embajada de Israel en Argentina.