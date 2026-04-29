La RTO 25% más cara: cuánto cuesta con el segundo aumento de este año

RTO, Revisión Técnica Obligatoria.jpg El costo de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se ajusta trimestralmente de acuerdo al precio del combustible

En el caso de las camionetas el valor ascendió de $51.400 hasta $64.700. Un valor que multiplica 2,5 veces lo que los titulares debían abonar el año pasado.

Cuánto aumentó la RTO en un año

En el caso de las motos, las unidades de hasta 300 cc, que pagaban $17.500, ahora abonan $21.700 . Y aquellas de mayor cilindrada (más de 300 cc), deben desembolsar $40.500 en total, unos $8.500 más que hasta ahora ($32.000).

Pese a las quejas, desde los talleres aseguran que el costo de la RTO en Mendoza sigue debajo de otras provincias, donde el trámite supera los $90.000. Sólo con multas puede superarse ese valor: circular sin la oblea vigente de RTO se considera una falta grave, y frente a eso el infractor debe afrontar sanciones que rondan los $50.000.

Sin embargo, obtener la oblea es 154% más costoso en apenas un año. Esto si tenemos en cuenta que en abril del 2025 realizar el trámite exigido para un auto no superaba los $23.000.

Para los otros vehículos el salto interanual es apenas variable. Por caso, para camionetas llegó a 153,7%: hace un año por la oblea debían desembolsar $25.500.

En cuanto a las motos, al primer cuatrimestre del 2025 abonaban entre $8.700 y $16.000 según la cilindrada. Eso equivale a un aumento de 149,4 % y 153,1% respectivamente.