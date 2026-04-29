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La RTO 25% más cara: cuánto cuesta con el segundo aumento de este año

Desde ahora, la oblea para un auto llega a $58.600. El costo de la RTO ya acumula 44% desde enero. Cuánto acumula el aumento desde el 2025

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Pasar la RTO y obtener la oblea habilitante ya es 154% más caro que en 2025,  tras el nuevo aumento de este mes

Pasar la RTO y obtener la oblea habilitante ya es 154% más caro que en 2025,  tras el nuevo aumento de este mes

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza volvió a subir y el impacto del nuevo aumento ya se siente en el bolsillo de los conductores locales. Desde ahora es 25% más cara.

Se trata del segundo ajuste en lo que va del año. Y de ese modo ya subió casi 44% solo durante el primer cuatrimestre del 2026, tras el aumento del 19% aplicado al precio de la oblea el 1 de enero.

Todo responde a un mecanismo de ajuste automático trimestral que vincula el costo del servicio al precio de la nafta súper informado por el ACA (Automóvil Club Argentino). Bajo este esquema, los autos particulares pasaron de pagar $46.500 a $58.600.

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El costo de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se ajusta trimestralmente de acuerdo al precio del combustible

El costo de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) se ajusta trimestralmente de acuerdo al precio del combustible

En el caso de las camionetas el valor ascendió de $51.400 hasta $64.700. Un valor que multiplica 2,5 veces lo que los titulares debían abonar el año pasado.

Cuánto aumentó la RTO en un año

En el caso de las motos, las unidades de hasta 300 cc, que pagaban $17.500, ahora abonan $21.700 . Y aquellas de mayor cilindrada (más de 300 cc), deben desembolsar $40.500 en total, unos $8.500 más que hasta ahora ($32.000).

Pese a las quejas, desde los talleres aseguran que el costo de la RTO en Mendoza sigue debajo de otras provincias, donde el trámite supera los $90.000. Sólo con multas puede superarse ese valor: circular sin la oblea vigente de RTO se considera una falta grave, y frente a eso el infractor debe afrontar sanciones que rondan los $50.000.

Sin embargo, obtener la oblea es 154% más costoso en apenas un año. Esto si tenemos en cuenta que en abril del 2025 realizar el trámite exigido para un auto no superaba los $23.000.

Para los otros vehículos el salto interanual es apenas variable. Por caso, para camionetas llegó a 153,7%: hace un año por la oblea debían desembolsar $25.500.

En cuanto a las motos, al primer cuatrimestre del 2025 abonaban entre $8.700 y $16.000 según la cilindrada. Eso equivale a un aumento de 149,4 % y 153,1% respectivamente.

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