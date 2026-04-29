ISCAMEN lanza un ciclo gratuito de capacitaciones virtuales sobre huertas urbanas

El ISCAMEN anunció un nuevo ciclo de capacitaciones virtuales orientado a la producción de huertas urbanas, una iniciativa que busca fomentar prácticas sostenibles, accesibles y eficientes en el ámbito doméstico.
La propuesta está dirigida a todas aquellas personas interesadas en producir sus propios alimentos, ya sea en patios, balcones o pequeños espacios, promoviendo así el autoconsumo y la agroecología.
Cuatro encuentros para aprender desde cero
El ciclo estará compuesto por cuatro encuentros online, que se desarrollarán todos los martes de mayo y comenzarán el martes 5 de mayo a las 10. La capacitación es gratuita y estará a cargo del área de Agroecología del organismo.
A lo largo de las clases, los participantes podrán incorporar conocimientos clave para iniciar y sostener una huerta en casa, abordando temas como:
- Diseño y planificación de huertas urbanas
- Adaptación a distintos espacios disponibles
- Manejo de suelos y sustratos
- Nutrición vegetal
- Compostaje
- Uso de bioinsumos
Producción sustentable desde casa
Desde el organismo destacaron que el objetivo de la iniciativa es brindar herramientas prácticas que permitan producir alimentos de manera económica y sustentable, en línea con una creciente tendencia hacia hábitos más saludables y responsables con el ambiente.
En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas de autocultivo, este tipo de capacitaciones se posiciona como una oportunidad para adquirir conocimientos técnicos sin costo y con acompañamiento profesional.
Cómo participar
Quienes deseen sumarse pueden hacerlo de manera online y gratuita. Para más información e inscripciones, se puede acceder a través de las redes oficiales del organismo.
