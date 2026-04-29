ISCAMEN lanza un ciclo gratuito de capacitaciones virtuales sobre huertas urbanas

El ISCAMEN brindará el paso a paso para cultivar alimentos en el hogar con encuentros virtuales, todos los martes

Redacción de UNO
El ISCAMEN abre una convocatoria para producir alimentos sustentables y en el hogar.

El ISCAMEN anunció un nuevo ciclo de capacitaciones virtuales orientado a la producción de huertas urbanas, una iniciativa que busca fomentar prácticas sostenibles, accesibles y eficientes en el ámbito doméstico.

La propuesta está dirigida a todas aquellas personas interesadas en producir sus propios alimentos, ya sea en patios, balcones o pequeños espacios, promoviendo así el autoconsumo y la agroecología.

Cuatro encuentros para aprender desde cero

El ciclo estará compuesto por cuatro encuentros online, que se desarrollarán todos los martes de mayo y comenzarán el martes 5 de mayo a las 10. La capacitación es gratuita y estará a cargo del área de Agroecología del organismo.

A lo largo de las clases, los participantes podrán incorporar conocimientos clave para iniciar y sostener una huerta en casa, abordando temas como:

  • Diseño y planificación de huertas urbanas
  • Adaptación a distintos espacios disponibles
  • Manejo de suelos y sustratos
  • Nutrición vegetal
  • Compostaje
  • Uso de bioinsumos

Producción sustentable desde casa

Desde el organismo destacaron que el objetivo de la iniciativa es brindar herramientas prácticas que permitan producir alimentos de manera económica y sustentable, en línea con una creciente tendencia hacia hábitos más saludables y responsables con el ambiente.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas de autocultivo, este tipo de capacitaciones se posiciona como una oportunidad para adquirir conocimientos técnicos sin costo y con acompañamiento profesional.

Cómo participar

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo de manera online y gratuita. Para más información e inscripciones, se puede acceder a través de las redes oficiales del organismo.

Más info: https://www.instagram.com/p/DXpNx64kbaS/?igsh=dWVzaDRzZGdrM2Mx

FUENTE: ISCAMEN

Te puede interesar