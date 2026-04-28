Desarticularon una red de estafas con tarjetas que afectó a 800 personas en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza

estafa, jubilados, computadora El monto total estafado asciende a U$S70.000.

"No son hechos aislados. Son redes que se organizan, se profesionalizan y buscan perjudicar a los vecinos desde cualquier lugar", explicó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Les incautaron armas, dispositivos tecnológicos y criptoactivos

Durante los allanamientos fueron detenidos 4 hombres, a quienes les secuestraron armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 22 y escopetas, además de cartuchos.

Además, incautaron computadoras, una MacBook, celulares, pendrives y dispositivos de almacenamientos utilizados para la operatoria investigada.

estafas decomiso san rafael 2 Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos.

estafas decomiso san rafael La Policía incautó armas de cacería y municiones.

También lograron el secuestro de criptomonedas (USDT), que fueron traspasadas a una cuenta del Ministerio Público Fiscal como parte del aseguramiento de activos vinculados a la causa. No fueron secuestradas porque aún resta confirmar si la totalidad de los activos digitales son de alguna actividad legal o si corresponden a lo obtenido a través de las estafas.

La investigación lleva más de un año, en el que la fiscal siguió la trazabilidad del dinero, el modus operandi de la banda y el contacto con las víctimas. Además, hubo un contacto directo con distintas entidades (exchanges de criptomonedas) para acelerar la confiscación de los bienes digitales.

Cómo evitar ser estafado en el mundo digital

La maniobra que utilizaban estos ciberdelincuentes es conocida como phishing. La palabra en inglés puede ser traducida como "pescar". Y se trata del envío de correos electrónicos por parte de los estafadores haciéndose pasar por empresas u organizaciones genuinas, para tratar de obtener información confidencial de las personas.

Las recomendaciones para evitar ser víctima de phishing que brinda la AFIP:

Verificar que la dirección web en la barra de navegación del navegador corresponda al sitio web que se quiere visitar para evitar enlaces sospechosos

No compartir información personal como contraseñas, datos bancaria o datos personales por correo electrónico, mensajes de texto (SMS), redes sociales u otros medios no seguros.

No ingresar en enlaces de correos electrónicos, SMS, redes sociales u otros medios si no se está seguro del origen.

Verificar la autenticidad de los correos electrónicos, prestando atención al remitente, la ortografía, el tono y la gramática.

Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente.

Usar autenticación de dos factores en cuentas importantes, como las de correo electrónico y clave fiscal.

Evitar la descarga de archivos adjuntos de correos electrónicos, SMS o redes sociales si se desconoce el remitente. En caso de necesitar descargar un archivo, se recomienda escanearlo con un antivirus antes de abrirlo.

Prestar especial atención al campo ‘De’ para que sea la dirección de correo electrónico exacta de una fuente conocida, confiable y no haya sido reemplazado un correo por un nombre de usuario.

Ejemplo de phishing

Un ejemplo habitual de phishing permite entender con claridad la mecánica del engaño como en la siguiente situación.

phishing netflix

El ciberdelincuente apela a la urgencia y al temor al enviar un correo electrónico (que en general llegan al celular) con un encabezado alarmante, como “alerta de notificación”, que busca captar la atención de la víctima.

En el cuerpo del mensaje, además, se advierte sobre una supuesta deuda acumulada que derivaría en la suspensión del servicio si no se actúa con rapidez. Detrás de esta maniobra, el objetivo es obtener datos financieros sensibles, al inducir a la víctima a ingresar nuevamente los números completos de su medio de pago o los datos de una tarjeta de crédito cuando acceda a un formulario al tocar "actualice sus detalles de pago". Es muy probable que la página falsa sea muy similar a la original.