Estafa y abuso sexual: así operaba el falso productor que hacía casting de mujeres

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La estafa con los falsos casting

A partir de las denuncias, se llevó adelante una investigación que permitió individualizar al sospechoso de 39 años y también la recopilación de publicaciones de otras jóvenes que relataban situaciones similares en los castings, destaca el parte enviado oficialmente por las autoridades.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención y durante el operativo se le secuestró un auto Chevrolet Corsa y dos celulares. La actual investigación es llevada adelante por la División Delitos contra la Integridad Sexual y permitió detener al imputado en la vía pública, en la zona de las calles Tucumán y Montevideo de Buenos Aires, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48.

El acusado había sido condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017 tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades. En 2022, dicha causa fue archivada por haberse cumplido las reglas de conducta impuestas al condenado.

A su vez, el estafador registraba otra denuncia por abuso sexual radicada en 2025, la cual presentaba similitudes sustanciales respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a las víctimas. Esa causa fue unificada con la que se le abrió este año y ahora se determinó su detención.