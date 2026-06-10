Los motivos por los que imputaron al director de un club por la muerte de un niño a quien se le cayó un arco de fútbol

muerte joaquin gatto La muerte que se investiga en la Justicia de Neuquén.

El accidente que derivó en la muerte de niño

El accidente ocurrió el 4 de enero de 2026 cuando el menor se encontraba jugando en el sector denominado planta de campamento, donde se alojaba un grupo de exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. En esas circunstancias, al balancearse sobre uno de los arcos de fútbol, la estructura cedió y cayó sobre su pecho.

La fiscalía sostuvo en la audiencia que la muerte se causó porque el arco no estaba correctamente sujeto al suelo, ya que no se encontraba estaqueado ni cementado. Además, presentaba un desnivel en su estructura que provocaba que parte de los caños quedaran suspendidos respecto de la superficie.

Se estableció que el elemento medía 7.40 metros de largo por 2.40 metros de alto y tenía un peso aproximado de 160 kilogramos. Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció el 6 de enero de 2026.

Tras la revisión del caso, el juez de garantías Maximiliano Bagnat tuvo por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido y fijó en 3 meses el plazo para concluir la investigación por la muerte.