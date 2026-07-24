¿Otro caso de propofol? Investigan la muerte de un enfermero que tenía una jeringa clavada en un hospital

El hospital donde se detectó la muerte del homobre.

¿Otra muerte vinculada al propofol?

Desde el medio marplatense La Capital informaron que la fiscal Romina Díaz tomó la causa y dispuso la realización de distintos peritajes a cargo de la Policía Científica en el lugar preservado. La causa está caratulada como averiguación causales de muerte.

El resultado preliminar de la autopsia indicó que el enfermero murió por un paro cardíaco. Sin embargo la investigación continúa para reconstruir el hecho, sobre todo luego de la declaración de una colega que expuso que el hombre solía inyectarse sustancias en su sitio de trabajo.

De este modo, se ordenaron estudios complementarios y pericias toxicológicas para determinar si la muerte está relacionada a la intervención de alguna sustancia en su cuerpo.

La muerte recordó lo ocurrido meses atrás respecto a la causa Propofest en Ciudad de Buenos Aires en la que están procesados Delfina Fini Lanusse y el anestesiólogo Hernán Boveri por el presunto desvío de propofol e insumos del Hospital Italiano para uso privado.