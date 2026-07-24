La muerte de un enfermero en un hospital de Mar del Plata despertó la alerta de las autoridades. No sólo por la falta de causas para que el hombre haya fallecido de esa manera, sino porque el cadáver tenía clavada una jeringa, según trascendió.
¿Otro caso de propofol? Investigan la muerte de un enfermero que tenía una jeringa clavada en un hospital
Tras la muerte, una colega declaró que el hombre solía inyectarse sustancias en su sitio de trabajo.
La muerte se detectó en el interior del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. En ese nosocomio se abrió la investigación luego de constatar que el hombre, de 51 años, tenía una jeringa clavada en su abdomen.
El cadáver fue hallado el miércoles pasado en horas de la noche por una compañera en el área de hematología del HECA, por lo que de manera inmediata dio aviso a las autoridades. Tras los primeros análisis informaron que el hombre estaba ubicado en forma cúbito dorsal, con una jeringa clavada en el vientre y con dos puntas de ampollas a su lado.
¿Otra muerte vinculada al propofol?
Desde el medio marplatense La Capital informaron que la fiscal Romina Díaz tomó la causa y dispuso la realización de distintos peritajes a cargo de la Policía Científica en el lugar preservado. La causa está caratulada como averiguación causales de muerte.
El resultado preliminar de la autopsia indicó que el enfermero murió por un paro cardíaco. Sin embargo la investigación continúa para reconstruir el hecho, sobre todo luego de la declaración de una colega que expuso que el hombre solía inyectarse sustancias en su sitio de trabajo.
De este modo, se ordenaron estudios complementarios y pericias toxicológicas para determinar si la muerte está relacionada a la intervención de alguna sustancia en su cuerpo.
La muerte recordó lo ocurrido meses atrás respecto a la causa Propofest en Ciudad de Buenos Aires en la que están procesados Delfina Fini Lanusse y el anestesiólogo Hernán Boveri por el presunto desvío de propofol e insumos del Hospital Italiano para uso privado.