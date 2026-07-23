La muerte de Adriana Manotas Rodríguez, una influencer colombiana de 52 años, volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de someterse a cirugías estéticas en centros clandestinos, es decir, sin habilitación. La mujer falleció el 10 de julio, días después de realizarse una liposucción en una clínica clandestina de Bogotá que operaba sin licencia.
Murió una conocida influencer tras una cirugía en una clínica clandestina y el caso conmociona al mundo
La mujer sufrió graves complicaciones después de la intervención. La clínica donde fue operada funcionaba sin habilitación y fue clausurada
Manotas, que tenía más de 23.000 seguidores en Facebook, comenzó a sufrir graves complicaciones apenas tres días después de la intervención. Entre los síntomas se encontraba la pérdida de visión. Su estado obligó a trasladarla desde el establecimiento, ubicado en Puente Aranda, hasta una sede de la Cruz Roja en Alquería, donde finalmente murió.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que varias personas la retiraban del lugar alrededor de las 10 de la mañana, luego de haber ingresado cuatro horas antes en estado crítico. Las imágenes fueron difundidas por medios locales, entre ellos Noticias Caracol.
Clínica clandestina bajo investigación
La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia y la Secretaría Distrital de Salud investigan las circunstancias de la muerte. Entre las principales hipótesis figura una posible reacción alérgica o una intoxicación provocada por los medicamentos utilizados durante el procedimiento.
Durante la inspección judicial, las autoridades comprobaron que el lugar figuraba como una peluquería y no estaba autorizado para realizar cirugías. En el interior hallaron material quirúrgico y residuos biológicos, además de evidencias de que se practicaban procedimientos invasivos sin cumplir la normativa vigente.
Tras la autorización judicial, el establecimiento fue clausurado y se secuestraron más de un centenar de equipos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Según informó el sitio 20 Minutos, el representante legal del lugar ya había sido sancionado e inhabilitado en noviembre de 2025 por incumplir los requisitos exigidos para prestar servicios de salud.
Luego del fallecimiento, la Secretaría Distrital de Salud pidió a la población desconfiar de ofertas de bajo costo y recordó que "un apartamento o una habitación no son un quirófano".
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un refuerzo de los controles e instó a denunciar los centros clandestinos para evitar nuevas víctimas.
En pocas palabras
- Clausura de clínica: una clínica clandestina donde operaron a una influencer fue clausurada tras su muerte.
- Investigación en curso: la Fiscalía y la Policía investigan las causas del fallecimiento de Adriana Manotas.
- Alertas sanitarias: las autoridades advierten sobre los riesgos de cirugías en centros no autorizados.