Murió una conocida influencer tras una cirugía en una clínica clandestina y el caso conmociona al mundo

En una clínica clandestina murió una conocida influencer. Imagen ilustrativa.

Clínica clandestina bajo investigación

La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional de Colombia y la Secretaría Distrital de Salud investigan las circunstancias de la muerte. Entre las principales hipótesis figura una posible reacción alérgica o una intoxicación provocada por los medicamentos utilizados durante el procedimiento.

Durante la inspección judicial, las autoridades comprobaron que el lugar figuraba como una peluquería y no estaba autorizado para realizar cirugías. En el interior hallaron material quirúrgico y residuos biológicos, además de evidencias de que se practicaban procedimientos invasivos sin cumplir la normativa vigente.

Tras la autorización judicial, el establecimiento fue clausurado y se secuestraron más de un centenar de equipos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Un procedimiento estético no debería poner en riesgo la vida.



Desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Un apartamento o una habitación no son un quirófano ni garantizan las condiciones para realizar este tipo de procedimientos.



Si conoces un… pic.twitter.com/6eYGlmXeE7 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) July 11, 2026

Según informó el sitio 20 Minutos, el representante legal del lugar ya había sido sancionado e inhabilitado en noviembre de 2025 por incumplir los requisitos exigidos para prestar servicios de salud.

Luego del fallecimiento, la Secretaría Distrital de Salud pidió a la población desconfiar de ofertas de bajo costo y recordó que "un apartamento o una habitación no son un quirófano".

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un refuerzo de los controles e instó a denunciar los centros clandestinos para evitar nuevas víctimas.