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"Salven al fútbol de la corrupción": el influencer mexicano que apoyará a España en la final del Mundial 2026

Un influencer mexicano declaró abiertamente que apoyará a España en la final del Mundial 2026, desatando una furia generalizada

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los usuarios acusaron al infuencer de buscón de clics. 

Los usuarios acusaron al infuencer de "buscón" de clics. 

La locura por la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo se juega dentro de la cancha; afuera, en el terreno de las redes sociales, todo está que arde. Un polémico testimonio de un influencer desató la furia generalizada en X (ex Twitter) y TikTok por su tono provocador.

Se trata de Miguel Ángel Ruiz, popularmente conocido en el mundo digital como "Mike Máquina del Mal". El influencer mexicano pateó el tablero de la hermandad latinoamericana al confesar abiertamente que en esta final alentará con alma y vida a la Selección de España.

La final entre argentina y España se juega en las redes sociales.

La final entre argentina y España se juega en las redes sociales.

El influencer mexicano que apoya abiertamente a España

"España tiene que salvar el mundo de la corrupción, tienen que salvar al futbol de que Argentina sea campeón del mundo otra vez. Estamos en sus manos", disparó el mexicano en un video que rápidamente se llenó de comentarios de hinchas indignados.

Lejos de quedarse ahí, el creador de contenido apeló a una insólita chicana histórica para justificar su apoyo a la Furia Roja por encima de sus vecinos de continente: "México fue más tiempo España que México, evidentemente voy a apoyar a los hermanos españoles".

Mientras que muchos usuarios tildaron sus dichos de "morbo para conseguir clics", la hinchada de la Selección argentina copó recordó a paternidad futbolistica de la Scaloneta contra México en el Mundial 2022, entre otras cosas.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

Más allá de los trolleos de los creadores de contenido que buscan calentar la previa, la Selección argentina está concentrada y lista para dar el golpe final en territorio norteamericano.

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio a las 16 (hora de nuestro país) en el MetLife Stadium de Nueva York. Con el apoyo de millones y el odio deportivo de unos cuantos detractores como Mike, la Scaloneta va por la gloria eterna.

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