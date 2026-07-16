"Salven al fútbol de la corrupción": el influencer mexicano que apoyará a España en la final del Mundial 2026

Lejos de quedarse ahí, el creador de contenido apeló a una insólita chicana histórica para justificar su apoyo a la Furia Roja por encima de sus vecinos de continente: "México fue más tiempo España que México, evidentemente voy a apoyar a los hermanos españoles".

“España tiene que salvar el mundo de la corrupción, tienen que salvar al futbol de que Argentina sea campeón del mundo otra vez. Estamos en sus manos. México fue más tiempo España que México, evidentemente voy a apoyar a los hermanos españoles” - Mike máquina del mal pic.twitter.com/1VDNVZ1pMX — PaseClave (@paseclave__) July 16, 2026

Mientras que muchos usuarios tildaron sus dichos de "morbo para conseguir clics", la hinchada de la Selección argentina copó recordó a paternidad futbolistica de la Scaloneta contra México en el Mundial 2022, entre otras cosas.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

Más allá de los trolleos de los creadores de contenido que buscan calentar la previa, la Selección argentina está concentrada y lista para dar el golpe final en territorio norteamericano.

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo 19 de julio a las 16 (hora de nuestro país) en el MetLife Stadium de Nueva York. Con el apoyo de millones y el odio deportivo de unos cuantos detractores como Mike, la Scaloneta va por la gloria eterna.