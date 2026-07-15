Netflix: el clásico de Charles Bronson que no te podés perder y es uno de los mayores éxitos del cine

La historia sigue a un hombre solitario que recorre Estados Unidos durante la Gran Depresión y encuentra una forma de ganarse la vida participando en peleas clandestinas a puño limpio. Gracias a su habilidad y resistencia, el personaje interpretado por Charles Bronson se convierte en una figura temida dentro de un mundo marcado por la violencia, la pobreza y la supervivencia.

Con el paso de los años, La era de los duros fue reconocida como una de las mejores actuaciones de Charles Bronson. Dave Kehr, de The New York Times, elogió la precisión de la dirección de Walter Hill, mientras que Roger Ebert la definió como "una película poderosa y brutal". Hoy, su regreso al catálogo de Netflix la convierte en una de las series y películas imperdibles para los amantes de los clásicos.