La plataforma de series y películas de Netflix volvió a sumar a su catálogo un clásico del cine estadounidense con La era de los duros (Hard Times), la película protagonizada por Charles Bronson que llegó al servicio de streaming el 1 de julio de 2026. Estrenada originalmente en 1975, esta producción de drama tiene una duración de 1 hora y 33 minutos y fue dirigida por Walter Hill.
Netflix: el clásico de Charles Bronson que no te podés perder y es uno de los mayores éxitos del cine
Es uno de los mejores clásicos de todos los tiempos, acaba de llegar a Netflix y tiene una historia cargada de drama y crudeza
La historia sigue a un hombre solitario que recorre Estados Unidos durante la Gran Depresión y encuentra una forma de ganarse la vida participando en peleas clandestinas a puño limpio. Gracias a su habilidad y resistencia, el personaje interpretado por Charles Bronson se convierte en una figura temida dentro de un mundo marcado por la violencia, la pobreza y la supervivencia.
Con el paso de los años, La era de los duros fue reconocida como una de las mejores actuaciones de Charles Bronson. Dave Kehr, de The New York Times, elogió la precisión de la dirección de Walter Hill, mientras que Roger Ebert la definió como "una película poderosa y brutal". Hoy, su regreso al catálogo de Netflix la convierte en una de las series y películas imperdibles para los amantes de los clásicos.
Netflix: de qué trata la película La era de los duros
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película La era de los duros versa: "Un peleador callejero envejecido (Charles Bronson) viaja a Nueva Orleans buscando poder ganarse la vida durante la Gran Depresión".
En plena Gran Depresión americana, Chaney, un duro y silencioso boxeador callejero, se une a Speed, un avispado promotor de peleas clandestinas en las que se hacen apuestas. Ambos marchan a Nueva Orleans, donde Speed pide prestado dinero para apostar por Chaney, pero luego sucumbe a sus instintos y se juega las ganancias, perdiendo todo el dinero.
Netflix: tráiler de la película La era de los duros
Reparto de La era de los duros, película de Netflix
- Charles Bronson
- James Coburn
- Jill Ireland
- Strother Martin
Dónde ver la película La era de los duros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La era de los duros se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La era de los duros no está disponible en Netflix.
- España: la película La era de los duros se puede ver en Netflix.