Netflix y Luis Zahera son un éxito con la película basada en crudos hechos reales

La pieza está dirigida por Daniel Calparsoro, producida por la plataforma Netflix y protagonizada por Aarón Piper en el papel Iván Márquez, un muchacho que trabaja como valet parking en un campo de golf y, en su afán por mejorar su nivel de vida, logra ingresar a la organización criminal trasladando valijas de dinero sucio por distintos puntos de Europa.

Netflix: de qué trata la película El correo

"Año 2002. Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel", reza la sinopsis de Netflix.

Netflix: reparto de la película El correo

Arón Piper

María Pedraza

Luis Tosar

Luis Zahera

Laura Sepul

Nourdin Batan

José Manul Poga

Stefan Weinert

Tráiler de la película El correo

Dónde ver la película El correo, según la zona geográfica