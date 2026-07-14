Netflix tiene en su inventario las mejores películas españolas, como esta excelente y vibrante producción basada en crudos hechos reales, se trata de El correo.
Netflix y Luis Zahera son un éxito con la película basada en crudos hechos reales
Netflix tiene en su inventario las mejores películas españolas, como esta excelente y vibrante producción basada en crudos hechos reales
El correo es una película basada en hechos reales, que gira en torno a la vida de un ambicioso joven español de orígenes humildes que ingresa a una organización dedicada al lavado de dinero.
En ese proceso cruza su camino con Hervé Falciani, ingeniero informático francés y exempleado del banco británico HSBC, quien en 2008 filtró los nombres de más de 100.000 clientes que el banco había asesorado para evadir impuestos y para la creación de empresas offshore.
La pieza está dirigida por Daniel Calparsoro, producida por la plataforma Netflix y protagonizada por Aarón Piper en el papel Iván Márquez, un muchacho que trabaja como valet parking en un campo de golf y, en su afán por mejorar su nivel de vida, logra ingresar a la organización criminal trasladando valijas de dinero sucio por distintos puntos de Europa.
Netflix: de qué trata la película El correo
"Año 2002. Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel", reza la sinopsis de Netflix.
Netflix: reparto de la película El correo
- Arón Piper
- María Pedraza
- Luis Tosar
- Luis Zahera
- Laura Sepul
- Nourdin Batan
- José Manul Poga
- Stefan Weinert
Tráiler de la película El correo
Dónde ver la película El correo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El correo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El correo se puede ver en Netflix.
- España: la película El correo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma estrena El correo, una película española basada en hechos reales sobre lavado de dinero.
- Trama: Sigue a un joven ambicioso que se involucra en una organización criminal de transporte de dinero.
- Reparto: El elenco incluye a Arón Piper, María Pedraza, Luis Tosar y Luis Zahera.