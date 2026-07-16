Adiós al caloventor: el electrodoméstico que consume un 75% menos y calienta toda la casa

El secreto detrás de su asombrosa efectividad está en su tecnología de bomba de calor. A diferencia de las estufas eléctricas tradicionales que calientan mediante una resistencia, el aire acondicionado no genera calor de la nada. En su lugar, el equipo extrae de manera inteligente las calorías presentes en el aire exterior (incluso en días de heladas) y las transporta con alta eficiencia hacia el interior del hogar.

El aire acondicionado puede ser tu mejor aliado en invierno.

Esto se traduce en una regla matemática muy simple pero contundente: por cada kilowatt (kW) de energía que consume, devuelve entre 3 y 4 kW de potencia térmica a tus ambientes.

Cuánto se ahorra realmente y cómo usarlo sin gastar de más

Los especialistas del sector energético detallan que el uso del aire acondicionado en modo calor representa una reducción de consumo de hasta un 75% en comparación con los caloventores y otras estufas de resistencia eléctrica.

Para que este beneficio se note de verdad en la factura de luz y no arruine tu presupuesto, resulta fundamental evitar un error muy común: sobrecalentar los ambientes.

Colocar el aire acondicionado a temperaturas extremas como 28°C o 30°C no hará que la habitación se caliente más rápido; solo logrará disparar el consumo de energía adentro de tu casa. La recomendación de los expertos es mantener el termostato de manera constante entre los 20°C y 22°C, lo cual es más que suficiente para asegurar un ambiente templado y agradable sin generar gastos innecesarios.