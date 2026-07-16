Si tenés una naranja seca en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Cada vez más personas descubren que lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso valioso en la cocina y el hogar. Esa naranja que se secó, por ejemplo, esconde propiedades nutritivas y usos sorprendentes que pocos conocen. Sin duda son un tesoro para aprovechar.
La naranja es una estrella en esta época y lo más común es comprarlas para guardar, pero suele pasar que se secan y ya no tienen ninguna función, por ende, se tiran. Sin embargo, pocos saben que igual concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas frutas o verduras que siguen teniendo beneficios aunque se sequen o ya se hayan usado. En el caso de la naranja, sigue aportando beneficios, por lo que reutilizarlo aunque esté seco es importante. Pero además de eso, reutilizarlo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.
Por qué la naranja seca sigue siendo un tesoro
La naranja seca aún posee varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Tiene alto valor nutricional.
- Alta en vitamina C, para reforzar el sistema inmunológico.
- Rica en antioxidantes naturales, que combaten el envejecimiento celular.
- La naranja seca aporta fibra, que ayuda a la digestión.
- Contiene minerales esenciales como potasio, calcio y magnesio.
- Es un alimento energético.
- Si la reciclas es un snack sin conservantes ni aditivos artificiales, si eliges la versión natural.
- Cuando se pone fea o se pudre, sirve como fertilizante para tus plantas.
Reciclaje: qué hacer con esa naranja seca
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta una naranja (aunque esté seco) en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué uso puedes darle. Primero, son ideales como un snack perfecto para llevar en la mochila o en el auto. Sirven también como topping que le suma sabor a yogures, comidas y yerba para el mate.
Puedes usar una rodaja de naranja seca en una infusión, sirve para decorar cócteles aportando un toque cítrico y elegante o como un agregado ideal en platos dulces o salados. Además, su aroma aunque esté seco ayuda a eliminar olores de la heladera o basura e incluso sirve para crear velas.