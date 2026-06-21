Si tenés limones usados y su cáscara en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Cada vez más personas descubren que lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso valioso en la cocina y el hogar. Las cáscaras del limón, por ejemplo, esconden propiedades nutritivas y usos sorprendentes que pocos conocen. Sin duda son un tesoro para aprovechar.
El limón es una estrella en esta época y lo más común es retirar la cáscara o dejarlos a medio usar y descartarlos. Sin embargo, esa parte concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas de ellas ya sea de fruta o verdura que contienen incluso más fibra que la pulpa. En el caso del limón, su piel también aporta muchos beneficios, por lo que reutilizarla es una manera simple de sumar nutrientes a la dieta. Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.
Por qué las cáscaras de limón son un tesoro
Las cáscaras de limón poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:
- Contienen calcio y potasio.
- Ayudan a mantener los huesos fuertes y una buena circulación celular del cuerpo.
- Su vitamina C refuerza el sistema inmunológico.
- Su fibra ayuda a reducir la inflamación y mantiene el metabolismo funcionando bien.
- La cáscara del limón tiene propiedades antivirales para prevenir la gripe
- Ayuda a regular y controlar la presión arterial.
Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras
Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara del limón en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirve y qué usos puedes darle. Primero, son ideales para secarlas y ponérselas a la yerba del mate. De esta forma tendrás un mate aromático y con un sabor cítrico.
Otra opción es hacer un condimento espectacular para llevar tus comidas a otro nivel. Para ello no tienes que tirar los limones usados, aunque pareciera que ya no sirven, sí sirven y mucho. Cortalos, aplástalos un poco y sácale bien toda la pulpa blanca de adentro que sería lo que da el toque amargo.
Después, pone en una placa de horno todas las cáscaras del limón a baja temperatura hasta que se sequen y queden crocantes. Llévalas directo a una procesadora con sal gruesa y haz que se mezclen y queden molidas. Esto te dará como resultado una sal de limón ideal para cocinar pollos y pescados.