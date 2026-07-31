Mezclar café con cáscara de huevo: por qué recomiendan hacerlo en las plantas y para qué sirve

Una de las fórmulas que cobró gran popularidad en el último tiempo consiste en mezclar café con cáscara de huevo, un hábito ecológico que permite reciclar dos desechos habituales de la cocina para transformarlos en un aliado imbatible del jardín.
Quienes aplican este preparado destacan no solo su nulo costo económico, sino también la rapidez con la que se aprecian los beneficios en el follaje, la floración y el desarrollo general de todo tipo de especies, desde plantas de interior hasta hortalizas de huerta.
Por qué recomiendan mezclar café con cáscara de huevo para las plantas
La clave del éxito de esta preparación radica en la perfecta complementariedad química que se genera entre el café y la cáscara de huevo, resolviendo dos de las necesidades más urgentes que suele presentar el suelo de las macetas o del jardín.
Por un lado, los restos de café molido aportan una generosa dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, además de materia orgánica esencial para nutrir la tierra y estimular la presencia de microorganismos benéficos.
Por el otro, la cáscara de huevo está compuesta casi en su totalidad por carbonato de calcio, un mineral crítico para fortalecer las paredes celulares de los vegetales y prevenir enfermedades foliares o malformaciones. Lo que aporta es lo siguiente:
- Equilibrio del pH: el calcio alcalino de la cáscara neutraliza la acidez del café, evitando alterar el sustrato.
- Aporte integral: combina el nitrógeno (crecimiento de hojas) con el calcio (fuerza estructural).
- Absorción paulatina: actúa como un biofertilizante natural de liberación lenta.
Para qué sirve esta mezcla y cómo aplicarla correctamente
Entre sus aplicaciones más destacadas, esta mezcla funciona como un eficaz repelente contra caracoles, babosas y hormigas, ya que la textura afilada del cascarón triturado junto al intenso aroma de la cafeína crean una barrera física inodora pero muy molesta para este tipo de plagas.
Para elaborarlo en casa y aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda seguir estos sencillos pasos:
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Dejar secar por completo los restos de café y las cáscaras de huevo al sol para evitar la formación de hongos.
Moler las cáscaras hasta reducirlas a un polvo o grano bien fino.
Mezclar dos partes de café por una parte de polvo de cáscara de huevo.
Espolvorear una o dos cucharadas directamente sobre la tierra alrededor del tallo o incorporar al compost.
En pocas palabras
- Mezcla innovadora: combina café y cáscara de huevo para un abono ecológico de jardín.
- Beneficios duales: aporta nitrógeno y calcio, fortaleciendo plantas y previniendo plagas.
- Aplicación sencilla: se recomienda secar, moler y mezclar ambos componentes para mejorar el sustrato.