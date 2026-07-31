Mezclar café con cáscara de huevo: por qué recomiendan hacerlo en las plantas y para qué sirve

Por un lado, los restos de café molido aportan una generosa dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, además de materia orgánica esencial para nutrir la tierra y estimular la presencia de microorganismos benéficos.

Con esta mezcla, la salud de tus plantas puede verse beneficiada.

Por el otro, la cáscara de huevo está compuesta casi en su totalidad por carbonato de calcio, un mineral crítico para fortalecer las paredes celulares de los vegetales y prevenir enfermedades foliares o malformaciones. Lo que aporta es lo siguiente:

Equilibrio del pH: el calcio alcalino de la cáscara neutraliza la acidez del café, evitando alterar el sustrato.

el calcio alcalino de la cáscara neutraliza la acidez del café, evitando alterar el sustrato. Aporte integral: combina el nitrógeno (crecimiento de hojas) con el calcio (fuerza estructural).

combina el nitrógeno (crecimiento de hojas) con el calcio (fuerza estructural). Absorción paulatina: actúa como un biofertilizante natural de liberación lenta.

Para qué sirve esta mezcla y cómo aplicarla correctamente

Entre sus aplicaciones más destacadas, esta mezcla funciona como un eficaz repelente contra caracoles, babosas y hormigas, ya que la textura afilada del cascarón triturado junto al intenso aroma de la cafeína crean una barrera física inodora pero muy molesta para este tipo de plagas.

Para elaborarlo en casa y aprovechar al máximo sus propiedades, se recomienda seguir estos sencillos pasos: