Si tenés cáscaras de mandarina en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

cáscara de mandarina (1) La cáscara de la mandarina tiene ciertos beneficios y se puede aprovechar de varias maneras distintas. Foto Canva

Pero además de sus beneficios nutricionales, reutilizar estas cáscaras ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, una práctica cada vez más valorada en la cocina sustentable.

Por qué las cáscaras de la mandarina son un tesoro

Las cáscaras de mandarina poseen varias cualidades que las convierten en un recurso útil:

Contiene grandes cantidades de vitaminas (C, A y B).

Minerales (magnesio, calcio, potasio, hierro).

La cáscara de la mandarina tiene fibra.

tiene fibra. Tienen antioxidantes.

Puede ayudar a prevenir enfermedades.

Ayuda a reducir el colesterol.

Mejora la salud intestinal.

Es un tesoro como desintoxicante natural.

mermelada con cáscara de mandarina Una de las ideas es hacer mermelada con la cáscara de la mandarina, ideal para quienes aman lo dulce y lo amargo al mismo tiempo. Foto ZVM

Reciclaje: cómo reutilizar las cáscaras

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta la cáscara de mandarina en diversos ámbitos, te enseñamos para qué sirven y que usos puedes darle. Primero, son ideales para aceites esenciales, por su aroma intenso de cítrico, dulce y agradable.

Sirven para cocinarla y hacer una mermelada con cáscaras de mandarina riquiísima con tan solo cáscaras, agua y azúcar. Son ideales como repelente de insectos y tan sólo tenés que guardad las cáscaras de la mandarina y dejarlas al aire libre en un recipiente en un lugar de la casa en el que suelan aparecer moscas, mosquitos, abejas, hormigas, arañas e incluso ciertos tipos de ácaros.