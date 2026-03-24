No tires la cáscara de la nuez porque son un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

cascara de nuez (1) Cuando consumas nuez con cáscara procura guardarlas.

Para qué sirven las cáscaras de nuez

Cuando vamos a comprar algo para picar y buscamos que sea relativamente sano, la nuez con cáscara es la mejor opción. Pero a veces no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. Requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

En este sentido, uno de los usos más efectivos es como drenaje, que, a diferencia de las piedras, las cáscaras son extremadamente livianas y no se pudren con facilidad. Además, si tenés plantas al sol, puedes usarlas como un "acolchado" para cubrir la superficie del suelo.

Por otro lado, como la cáscara de nuez tiene un pigmento natural muy potente que se utiliza hace años para teñir fibras y maderas. Gracias a su dureza, también es muy buen exfoliante para superficies metálicas que necesitan una limpieza profunda sin sufrir daños severos.

cascara de nuez (2) Este tipo de cáscaras tienen muchos beneficios.

Si tenés estufa a leña o salamandra, ahora que se vienen los días más frescos, las cáscaras de nuez son el combustible inicial perfecto por su alto contenido de aceites naturales y lignina, hacen que prendan rápido y mantengan el calor.

Cómo usarlas correctamente