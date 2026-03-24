No tires la cáscara de la nuez porque son un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

Muchas son las personas que consumen nueces enteras y a menudo, después de disfrutar un buen puñado, lo primero que hacen es tirar las cáscaras a la basura. Sin embargo, en realidad, es un tesoro biodegradable de alta resistencia, rico en nutrientes y con propiedades mecánicas únicas.
Las personas disfrutan la nuez como snack después de la comida o para recuperarse de una tarde de gimnasio, e incluso para picotear algo saludable en el trabajo. Pero muchas veces lo que pasa es que un simple residuo como lo puede ser su cáscara puede convertirse en un recurso valiosoísimo con miles de usos prácticos, ecológicos y económicos.
Reutilizarlas ayuda a reducir residuo y también aporta beneficios concretos en plantas, compostaje e incluso en tareas domésticas.
Para qué sirven las cáscaras de nuez
Cuando vamos a comprar algo para picar y buscamos que sea relativamente sano, la nuez con cáscara es la mejor opción. Pero a veces no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. Requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
En este sentido, uno de los usos más efectivos es como drenaje, que, a diferencia de las piedras, las cáscaras son extremadamente livianas y no se pudren con facilidad. Además, si tenés plantas al sol, puedes usarlas como un "acolchado" para cubrir la superficie del suelo.
Por otro lado, como la cáscara de nuez tiene un pigmento natural muy potente que se utiliza hace años para teñir fibras y maderas. Gracias a su dureza, también es muy buen exfoliante para superficies metálicas que necesitan una limpieza profunda sin sufrir daños severos.
Si tenés estufa a leña o salamandra, ahora que se vienen los días más frescos, las cáscaras de nuez son el combustible inicial perfecto por su alto contenido de aceites naturales y lignina, hacen que prendan rápido y mantengan el calor.
Cómo usarlas correctamente
- Poné las cáscaras en el fondo de la maceta antes de poner la tierra para que el agua se estanque, protegiendo las raíces de hongos y pudrición
- Triturá las cáscaras en trozos medianos sobre la tierra de tus canteros para mantener la humedad, regular la temperatura del suelo y evitar que crezcan malezas no deseadas.
- Herví un puñado de cáscaras en un litro de agua hasta obtener un líquido oscuro. Dejá enfriar y úsalo con un pincel para oscurecer maderas claras o restaurar muebles rayados.