De cáscaras a tesoro de la limpieza: cómo fabricar tu propio limpiador de sarro

cascaras y vinagre Mezcla vinagre con cáscaras de cítricos y crea tu propio limpiador casero.

Sin embargo, hay un uso para estas cáscaras que pocas personas suelen darle. No se trata de usarlas como abono, como snacks saludables ni como caldos, sino como un aliado para la limpieza. ¿Cómo es posible? Te revelamos todos los detalles en el desarrollo de la nota.

Las cáscaras son un tesoro para la limpieza como limpiador antisarro: ¿por qué?

En todas las casas el sarro afecta gran parte de los lugares y objetos. Suele acumularse en superficies húmedas como en las canillas, duchas, piletas y diversas áreas de la cocina y el baño por los minerales que se depositan en las superficies debido al "agua dura" que contiene altas concentraciones de minerales disueltos, en especial calcio y magnesio.

Muchas personas buscan eliminar esa capa blanca o amarillenta que suele volverse dura y difícil de quitar porque además de ser antiestético es antihigiénico. Para ello te traemos la solución y no, no está en productos de limpieza carísimos ni en trucos raros. Solo basta con juntar cáscaras de verduras o frutas con vinagre.

limpiar sarro del inodoro Con tu limpiador casero elimina el sarro de cualquier superficie.

Por lo general este truco de reciclaje funciona con cualquier tipo de cáscara, pero está comprobado que con las de cítricos funcionan mejor al juntarse con el vinagre. ¿Sabías que puedes hacer tu propio limpiador multiusos con cáscaras de cítricos como los limones, las naranjas, los pomelos lo que tengas y vinagre blanco?

Claro que se puede y es muy efectivo. En la botella de spray debes mezclar 1/4 de concentrado de vinagre, aunque puedes poner un poco más si lo quieres más potente. El resto de agua y unas gotas de aceites esenciales. Agrega las cáscaras del cítrico que hayas elegido y deja reposar.

Luego solo te queda limpiar la superficie que tenga sarro. Para mejor efecto puedes sumar bicarbonato a la superficie y luego tirar el spray antisarro.