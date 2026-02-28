No tires la cáscara de maní porque son un tesoro: para qué sirven y cómo reutilizarlas

maní con cáscara Cuando consumas maní con cáscara procura guardarlas.

En este sentido, el maní es uno de los más consumidos. Es rico en picadas, en bares con cerveza de por medio e incluso a media mañana. Por eso, si en tu casa son de comer maní podrás enterarte que antes de tirar la cáscara que los envuelve son un tesoro que pocos saben.

Las cáscaras de maní son ricas en fibra y materia orgánica, lo que las convierte en un excelente complemento para el compost. Al descomponerse, aportan carbono y mejoran la estructura del abono casero.

Pues trituradas o enteras, ayudan a equilibrar los residuos húmedos como restos de frutas y verduras. Aportan aireación y favorecen la descomposición.

maní con cáscara (2) Este tipo de cáscaras tienen muchos beneficios.

Colocadas sobre la tierra, funcionan como aislante natural. Conservan la humedad del suelo, reducen el crecimiento de malezas y protegen las raíces del frío y el calor extremo. Además, pueden ser ideales para prender el fuego de un asadito porque son un encendedor natural.

Las cáscaras secas son altamente inflamables, por lo que pueden servir como iniciador para parrillas o estufas a leña. Por último, en pequeñas cantidades, pueden utilizarse para absorber humedad o incluso derrames de aceite en exteriores.

Cómo utilizarlas correctamente

Antes de volver a usar este tipo de cáscaras, es recomendable: