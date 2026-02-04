Si tenés semillas de tomate en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

semillas de tomate (1) Estas semillas son un gran tesoro en el mundo culinario y de la jardinería.

Por qué las semillas de tomate son un "tesoro"

Entre los principales beneficios, las semillas de tomate ayudan al tránsito intestinal por su gran fibra, contienen compuestos que podrían mejorar la salud cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de colesterol y a mantener una buena circulación. También son una fuente de licopeno, un antioxidante que protege a las células del daño oxidativo, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades. Por eso, reutilizar las semillas de tomate hará que tengas una planta de tomate para consumir todos los días.

En primer lugar, también permite ahorrar dinero, ya que no es necesario comprar sobres de semillas comerciales. Además, es una forma simple de reducir residuos y aprovechar al máximo los alimentos.

Pero lo más importante es que cultivar tomates en casa garantiza un producto más natural, libre de químicos y con un sabor mucho más intenso que el de los tomates industrializados. Incluso en balcones o terrazas pequeñas, una planta puede dar una cosecha sorprendente.

plantar semillas de tomate Cuando comas tomate, procura guardar sus semillas.

Reciclaje: ¿qué hacer con estas semillas?

Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto. Si buscas plantar y tener una huerta casera, el proceso es sencillo y puede hacerse con elementos que todos tienen en casa:

Extrae las semillas: elegí un tomate maduro y sacá las semillas con una cuchara.

maduro y sacá las semillas con una cuchara. Lavalas: colocalas en un colador y enjuagarlas para quitar restos de pulpa.

Secalas: dejalas sobre papel absorbente durante varios días, hasta que estén completamente secas.

Germinalas: una vez secas, podés sembrarlas en tierra húmeda o en algodón mojado hasta que broten.

Trasplantar: cuando la plántula tenga varias hojas, pasala a una maceta o al suelo.

Con sol, riego moderado y paciencia, en pocas semanas tendrás una planta lista para crecer.