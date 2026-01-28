Arreglaban su jardín y descubrieron un verdadero tesoro de oro puro

El contexto histórico de la época coincide con la Disolución de los Monasterios impulsada por la corona. Durante ese periodo, las instituciones religiosas y los propietarios particulares enfrentaron la confiscación de bienes por parte de los agentes reales. El enterramiento de estas piezas de oro representaba una estrategia común para proteger el patrimonio personal o eclesiástico ante la presión del Estado, con la esperanza de recuperarlo en un futuro más estable.

Procedimientos legales y destino del hallazgo en Inglaterra

monedas oro El tesoro fue vendido en una subasta en el 2025.

En Inglaterra, el tratamiento de estos hallazgos se rige por la Ley del Tesoro y el Esquema de Antigüedades Portátiles. Este sistema permite registrar formalmente los objetos y evaluar su importancia para el patrimonio nacional. Tras el descubrimiento, las autoridades pertinentes realizaron una valoración y el caso pasó por un proceso de revisión forense para determinar su propiedad y posible adquisición por parte de instituciones públicas.

Finalmente, el conjunto de monedas fue subastado en Zúrich a finales del año 2025, alcanzando una cifra superior a las 380.000 libras esterlinas. Aunque las piezas pasaron a manos de coleccionistas privados, el registro detallado de su ubicación y características aportó información valiosa para los estudiosos de la arqueología medieval. La composición del tesoro indica que el ahorro se produjo de forma constante a lo largo de varias décadas antes de su ocultamiento definitivo bajo el suelo del jardín.