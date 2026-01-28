Mezclar sal con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Lo que comenzó como un consejo de abuelas se ha consolidado este año como la solución definitiva para quienes buscan un estilo de vida más natural, gracias a las propiedades del bicarbonato como también a las de la sal.

Por qué hay que tirarse sal gruesa con bicarbonato en la ducha y para qué sirven sus poderosos beneficios (1).jpg La mezcla entre estos dos elementos puede darte grandes beneficios.

Por qué se recomienda mezclar sal con bicarbonato de sodio

La clave reside en el equilibrio. Mientras que el bicarbonato de sodio actúa como un agente alcalino que descompone la materia orgánica y neutraliza olores, la sal aporta una textura abrasiva suave y propiedades antibacterianas que ayudan a desprender suciedad difícil. Además, la mezcla sirve para limpiar inodoros, tuberías y textiles.