Cómo limpiar el sarro de la flor de la ducha del baño

El sarro, que se forma por una acumulación de sales de calcio y magnesio que trae el agua de las canillas, ya no tiene que ser un problema, si se pone en práctica esta manera de limpiar que no falla qué propone el sitio soyamodecasa en Instagram.

Que limpiar no sea un problema en la casa. Hay muchas maneras de hacerlo con fórmulas que no todos conocen y son perfectas para solucionar problemas caseros.

Limpiar el sarro de la flor del baño

Si lo que se busca es que la flor de la ducha quede destapada y sin sarro, con un aspecto reluciente, es una muy buena decisión comenzar con esta fórmula efectiva:

En una bolsa de plástico, colocar una buena cantidad de vinagre de alcohol.

Cubrir la flor de la ducha con la bolsa, procurando que esta quede totalmente sumergida en el alcohol.

Dejar que el vinagre actúe sobre el sarro acumulado por unos 30 minutos.

Retirar la bolsa frotar con un cepillito suavemente.

Rociar la flor de la ducha con un pulverizador, con una solución compuesta por partes iguales de alcohol de vinagre y agua. Enjuagar con abundante agua.

Pulir suavemente con un paño de microfibra.