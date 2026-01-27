Paso a paso: cómo usar vinagre para eliminar el óxido de los metales

Con vinagre se puede limpiar una de las manchas más molestas e invasivas que existen: las manchas de óxido. El óxido es una sustancia roja o marrón que recubre los metales cuando el hierro entra en contacto con agua y oxígeno.

canilla Si no limpiamos el óxido a tiempo, el metal se puede dañar y deteriorar permanentemente.

Normalmente, el óxido afecta a las canillas, griferías, tuberías, bisagras de puertas, ventanas y metales que están en contacto constante con la humedad. Con un poco de vinagre blanco es posible limpiar las manchas de óxido y rescatar los metales antes de que sea tarde.