Paso a paso: cómo usar vinagre para eliminar el óxido de los metales

Con vinagre se puede limpiar una de las manchas más molestas e invasivas que existen: las manchas de óxido. El óxido es una sustancia roja o marrón que recubre los metales cuando el hierro entra en contacto con agua y oxígeno.
Normalmente, el óxido afecta a las canillas, griferías, tuberías, bisagras de puertas, ventanas y metales que están en contacto constante con la humedad. Con un poco de vinagre blanco es posible limpiar las manchas de óxido y rescatar los metales antes de que sea tarde.
Cómo usar vinagre para eliminar el óxido de los metales
El vinagre es un ácido corrosivo que logra disolver diferentes minerales y sustancias. Para quitar el óxido, lo mejor es usar vinagre blanco de limpieza.
Simplemente hay que colocar los elementos oxidados en un recipiente con vinagre blanco o rociar los metales con vinagre en el caso de que no se puedan desarmar. Deja que el vinagre actúe por unas horas y retira el óxido ablandado con ayuda de un cepillo suave.
Para qué se usa cada tipo de vinagre y para qué no deberías utilizarlo
En un nivel general, el vinagre nunca se tiene que usar para limpiar maderas naturales, pantallas digitales, mesadas de piedras delicadas o gomas que se pueden corroer por el ácido.
- El vinagre de manzana es un ingrediente suave y rico que combina muy bien con ensaladas. Este ingrediente es famoso por sus propiedades y beneficios para la piel, el pelo, las uñas y la salud en general. El vinagre de manzana está presente en muchos procedimientos de belleza, en recetas y trucos. Normalmente, no se usa para limpiar manchas difíciles porque no es tan ácido y potente.
- El vinagre de vino, por su parte, suele utilizarse en la cocina para realzar sabores, marinar carnes, elaborar vinagretas, salsas y como conservante de vegetales encurtidos. En general, se usa en la cocina; como desinfectante no es tan poderoso y puede dejar manchas.
- Finalmente, el vinagre de limpieza suele utilizarse para desincrustar sarro o cal en los baños, griferías, tuberías y electrodomésticos. El vinagre de limpieza sirve para desinfectar y neutralizar olores en la ropa, cajones y lugares con humedad; así como se utiliza para eliminar las manchas de moho. Este vinagre no se puede usar para consumo.