Cómo se puede usar vinagre y bicarbonato para eliminar las bacterias del lavarropas

¿Qué tienen que ver ambos productos con el lavarropas? Este electrodoméstico suele estar expuesto a la suciedad propia de la ropa, a ciertos tipos de bacterias, malos olores, humedad y sarro del baño. Muchos no lo saben, pero es importante desinfectar el interior del lavarropas y eliminar los microorganismos, entre ellos las bacterias y posibles hongos.

Con vinagre y bicarbonato de sodio: cómo limpiar el lavarropas por dentro

Lo primero y principal es entender que nunca hay que mezclar vinagre y bicarbonato de sodio en partes iguales ni ponerlos en un recipiente cerrado. Al ser opuestos, reaccionan químicamente generando efervescencia.

Una de las zonas más críticas del lavarropas es la goma de la puerta. Este sector se puede desinfectar rociando un poco de vinagre rebajado con agua y acompañando con una buena ventilación del aparato. La humedad es el peor enemigo del lavarropas.

lavarropas Si el tambor del lavarropas no se limpia regularmente, pueden aparecer hongos, malos olores, acumulación de minerales y mugre en general.

Para limpiar el tambor del lavarropas, coloca dos tazas de vinagre blanco en el interior y una cucharada de bicarbonato de sodio.

Luego, realiza un lavado de ciclo largo con agua caliente y con el lavarropas vacío. Este procedimiento se puede repetir todos los meses para asegurar la limpieza del lavarropas, el cuidado de las prendas y el funcionamiento del electrodoméstico.

Qué otros electrodomésticos puedo limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio

Si bien hay que evitar las pantallas digitales cuando se trata de vinagre y bicarbonato, ambos productos se pueden combinar para limpiar otros aparatos de la casa.

vinagre y bicarbonato Con vinagre y bicarbonato de sodio se pueden desinfectar muchas superficies del hogar.