Cómo se puede usar vinagre y bicarbonato para eliminar las bacterias del lavarropas

En el mundo de los trucos caseros y soluciones de limpieza existen dos ingredientes que se llevan el protagonismo y la fama: el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio. Ambos productos poseen beneficios y propiedades únicas e ideales para lavar ropa, limpiar muebles, desinfectar frutas y eliminar malos olores.
Si analizamos cada ingrediente por separado, podemos percibir sus diferencias. El vinagre, por su parte, es un ácido natural y abrasivo leve que se utiliza normalmente para desengrasar, desprender sarro, matar algunos microorganismos, blanquear superficies y remover manchas complejas.
Por otro lado, el bicarbonato de sodio es una base alcalina opuesta a los ácidos, pero que se lleva bien con ellos si se combina de la manera correcta. El bicarbonato de sodio se usa para absorber humedad, limpiar pegotes, combatir la acidez estomacal, leudar masas en pastelería y destapar cañerías.
¿Qué tienen que ver ambos productos con el lavarropas? Este electrodoméstico suele estar expuesto a la suciedad propia de la ropa, a ciertos tipos de bacterias, malos olores, humedad y sarro del baño. Muchos no lo saben, pero es importante desinfectar el interior del lavarropas y eliminar los microorganismos, entre ellos las bacterias y posibles hongos.
Con vinagre y bicarbonato de sodio: cómo limpiar el lavarropas por dentro
Lo primero y principal es entender que nunca hay que mezclar vinagre y bicarbonato de sodio en partes iguales ni ponerlos en un recipiente cerrado. Al ser opuestos, reaccionan químicamente generando efervescencia.
Una de las zonas más críticas del lavarropas es la goma de la puerta. Este sector se puede desinfectar rociando un poco de vinagre rebajado con agua y acompañando con una buena ventilación del aparato. La humedad es el peor enemigo del lavarropas.
Para limpiar el tambor del lavarropas, coloca dos tazas de vinagre blanco en el interior y una cucharada de bicarbonato de sodio.
Luego, realiza un lavado de ciclo largo con agua caliente y con el lavarropas vacío. Este procedimiento se puede repetir todos los meses para asegurar la limpieza del lavarropas, el cuidado de las prendas y el funcionamiento del electrodoméstico.
Qué otros electrodomésticos puedo limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio
Si bien hay que evitar las pantallas digitales cuando se trata de vinagre y bicarbonato, ambos productos se pueden combinar para limpiar otros aparatos de la casa.
- El vinagre y el bicarbonato de sodio son ideales para limpiar el interior del microondas y remover toda la grasa o restos de comida.
- Con vinagre y bicarbonato de sodio se puede ablandar y retirar el sarro de la pava eléctrica.
- Ambos ingredientes son perfectos para lavar la heladera por dentro y mantenerla libre de malos olores.
- Con bicarbonato de sodio y vinagre es posible desengrasar el horno y cada una de sus partes, incluidas las rejillas, hornallas y fuentes.