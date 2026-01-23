Rociar vinagre en los pinos del jardín: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La acidez del vinagre ayuda a prevenir y controlar ciertos hongos que atacan a los pinos del jardín, alterando el pH del suelo y creando un ambiente desfavorable para ellos.

Además de este beneficio, el vinagre puede repeler insectos como hormigas y algunas plagas pequeñas, como las garrapatas, siendo una alternativa ecológica a químicos fuertes.

Vinagre blanco El vinagre blanco puede darte grandes beneficios para tus pinos.

Como si todo fuese poco, puedes usar al vinagre para eliminar malas hierbas entre los pinos sin usar químicos tóxicos, ya que el ácido acético quema la vegetación no deseada.

El vinagre puede ser muy potente. Si usas demasiado, puede dañar la planta, alterar demasiado el pH del suelo o quemar las raíces, por lo que la moderación a la hora de utilizarlo es clave.

Cuál es el mejor momento para podar los pinos del jardín, según expertos

La poda del pino en un momento adecuado permite que este árbol cicatrice las heridas de la poda más rápido, gracias a que la savia está circulando activamente, pero no en su punto máximo.

Además, la poda del pino en la época mencionada también minimiza el estrés en el árbol, ya que no está en pleno crecimiento activo.

Sin más rodeos, y según señalan los expertos de Jardinero Madrid, la mejor época para podar un pino en tu jardín es a finales del invierno o principios de la primavera, antes de que comiencen a brotar los nuevos crecimientos.

Para evitar peligros, se pueden retirar las ramas de los pinos en cualquier momento del año, aunque se recomienda disminuir esta tarea en verano, que es cuando la savia puede provocar el goteo de resina y la mancha de superficies.