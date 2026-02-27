Se pone en marcha el calendario de la Fiesta de la Vendimia con la Bendición de los Frutos

Bendición de los Frutos.jpg

Como parte del gesto colectivo, las reinas de cada departamento de Mendoza, sumarán su presencia a la ceremonia portando un canasto con los frutos de su tierra. Esto representará una muestra de abundancia y deseo de paz para todos los mendocinos.

La Bendición de los Frutos es una ceremonia tradicional y litúrgica que marca el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante el acto se honra a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, y se integran oraciones interreligiosas, música y danzas en una celebración que fusiona fe, cultura e identidad en el año de su 90° aniversario.

Así, Lavalle se convertirá en el punto de encuentro donde la tradición y el porvenir dialogan, renovando el compromiso con la tierra, el trabajo y la comunidad. En este aniversario emblemático, la Vendimia vuelve a reunir a Mendoza en torno a su historia compartida y a la esperanza de una cosecha abundante y en paz.