Este viernes, desde las 21, la provincia dará comienzo a los festejos vendimiales con la tradicional Bendición de los Frutos, este año bajo el lema "La mesa del vino compartido", con texto de la artista y escritora Alicia Casares. A 90 años de Vendimia, Mendoza renueva el ritual de agradecer por la cosecha y pedir por una vendimia próspera. En esta ocasión se realizará en Lavalle. Las actividades son presididas por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Lavalle, Edgardo González.
Se pone en marcha el calendario de la Fiesta de la Vendimia con la Bendición de los Frutos
Se realiza desde las 21 en Lavalle. La Bendición de los Frutos se da a 90 años de la primera Fiesta de la Vendimia
La celebración que reúne pasado, presente y futuro
La celebración invoca la protección sobre las personas, los frutos, los hogares y el trabajo cotidiano. La agricultura, como lazo ancestral entre el hombre y la tierra, dio origen a la memoria y al arraigo: con el primer surco, el ser humano dejó de vagar y echó raíces. Así, surgieron las aldeas, el pan compartido y las familias reunidas alrededor del fuego.
En esa línea temática, cada cosecha es celebrada como un hecho antiguo y esencial: un grano pequeño puede sostener al mundo. La mesa familiar se convierte en símbolo de unión y gratitud, recordando el trabajo de muchas manos y reafirmando que cada alimento es también un acto de amor.
Como parte del gesto colectivo, las reinas de cada departamento de Mendoza, sumarán su presencia a la ceremonia portando un canasto con los frutos de su tierra. Esto representará una muestra de abundancia y deseo de paz para todos los mendocinos.
La Bendición de los Frutos es una ceremonia tradicional y litúrgica que marca el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante el acto se honra a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, y se integran oraciones interreligiosas, música y danzas en una celebración que fusiona fe, cultura e identidad en el año de su 90° aniversario.
Así, Lavalle se convertirá en el punto de encuentro donde la tradición y el porvenir dialogan, renovando el compromiso con la tierra, el trabajo y la comunidad. En este aniversario emblemático, la Vendimia vuelve a reunir a Mendoza en torno a su historia compartida y a la esperanza de una cosecha abundante y en paz.