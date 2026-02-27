El ministro de Economía Luis Caputo vendrá a Mendoza en la previa de la Fiesta de la Vendimia. Participará en el 7mo Foro de Inversiones a realizarse desde el jueves 5 de marzo, según lo confirmó el gobernador Alfredo Cornejo.
Cornejo confirmó la visita de Luis Caputo en la previa de la Fiesta de la Vendimia
Será la segunda vez que el ministro de Economía esté en el Foro de Inversiones que se hace antes de la Fiesta de la Vendimia. Qué dijo Cornejo de Caputo
Aunque las presencias del Gobierno nacional suelen confirmarse a último momento, la del jefe de Hacienda es una excepción. Será la segunda visita consecutiva de Caputo para exponer en la cumbre empresaria, parte de la agenda político-económica.
"Recibimos la confirmación de que el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo será parte del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, en el marco de la Vendimia 2026", adelantó Cornejo a través de su cuenta en la red social X.
Para el mandatario provincial "su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos, permitirá analizar el contexto actual y las oportunidades de crecimiento para el país y la provincia".
La segunda vez de Caputo en el Foro
Con el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, la 7ma edición de la cumbre será el 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza. Está organizado en conjunto por el Ministerio de Producción y el CEM (Consejo Empresario Mendocino).
En su edición anterior, para la Fiesta de la Vendimia 2025, el Foro de Inversiones, también con Caputo, tuvo como leitmotiv la adaptación al nuevo paradigma económico que promueve el modelo liberal de la gestión de Javier Milei.
Ahora el ministro de Economía llegará en medio de cambios que promete la ley de reforma o Modernización Laboral. Caputo viene de un contrapunto con el sector privado, al señalar que "ninguna cámara festeja" la rebaja de aportes patronales.
Al mismo tiempo, tiene en su haber una nueva aprobación de metas por parte del FMI (Fondo Monetario Internacional) que le asegura otro desembolso del organismo. Además de la reciente colocación de bonos y letras en dólares y pesos al 2027/28,