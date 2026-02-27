Cornejo confirmó la visita de Luis Caputo en la previa de la Fiesta de la Vendimia

Para el mandatario provincial "su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos, permitirá analizar el contexto actual y las oportunidades de crecimiento para el país y la provincia".

Autoridades-nacionales-y-provinciales-junto-al-pesidente-del-CEM-e-integrantes-de-la-institución. El Foro de Inversiones & Negocios Mendoza que organiza el Gobierno de Mendoza junto al Consejo Empresario Mendocino (CEM) contará nuevamente para la foto al gobernador Cornejo junto al ministro de Economía Luis Caputo.

La segunda vez de Caputo en el Foro

Con el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, la 7ma edición de la cumbre será el 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza. Está organizado en conjunto por el Ministerio de Producción y el CEM (Consejo Empresario Mendocino).

En su edición anterior, para la Fiesta de la Vendimia 2025, el Foro de Inversiones, también con Caputo, tuvo como leitmotiv la adaptación al nuevo paradigma económico que promueve el modelo liberal de la gestión de Javier Milei.

Ahora el ministro de Economía llegará en medio de cambios que promete la ley de reforma o Modernización Laboral. Caputo viene de un contrapunto con el sector privado, al señalar que "ninguna cámara festeja" la rebaja de aportes patronales.

Al mismo tiempo, tiene en su haber una nueva aprobación de metas por parte del FMI (Fondo Monetario Internacional) que le asegura otro desembolso del organismo. Además de la reciente colocación de bonos y letras en dólares y pesos al 2027/28,