Mendoza volvió al ránking mundial de minería después de 4 años

Mendoza, otra vez en el radar minero mundial

Desde 2021 que Mendoza no aparecía en el ránking mundial minero más relevante entre las empresas de la industria. Según se explica en el informe, una jurisdicción se elimina del informe si no alcanza un umbral mínimo de cinco respuestas por parte de los ejecutivos encuestados.

La reaparición de la Provincia en 2025 indica que volvió a despertar el interés suficiente para generar las respuestas necesarias, aunque el mismo informe aclara que aún su estudio es menos robusto que el de jurisdicciones, como San Juan, que obtienen 10 o más menciones entre los empresarios.

Y además, destaca el informe que fue celebrado en Casa de Gobierno, Mendoza mostró una mejora en sus posiciones, en comparación con 2021, en todos los índices principales:

En el Índice de Atractivo de Inversión, Mendoza subió del puesto 77 de 84 en 2021, al 56 de 68 en 2025.

En el Índice de Percepción Política, la mejora fue de 25 lugares, pasando del puesto 80 de 84 en 2021, al 55 de 68 en 2025.

En el Potencial Minero, escaló del lugar 69 de 84, al 34 de 41.

Mendoza sigue lejos de los grandes jugadores mundiales en materia de minería pero el Gobierno prefiere ver el vaso medio lleno: “Esto la pone en el mapa de la exploración minera global”, dijeron desde el Ministerio de Energía y Ambiente en diálogo con Diario UNO. “Es una gran noticia para Mendoza en la antesala de la PDAC”, agregaron.

En comparación con otras provincias argentinas, las dos mejores ubicadas son San Juan y Santa Cruz, que compiten en el tercio superior del ránking mundial. Mendoza, aunque existe una brecha amplia con aquellas dos, ocupa un mejor lugar que Neuquén y Chubut que están entre las 10 jurisdicciones menos atractivas que figuran en el ránking.

Como le pasó a Mendoza otros años, esta vez no calificaron Catamarca, Jujuy, Salta, Río Negro y La Rioja.

Qué miran los empresarios mineros antes de invertir en Mendoza

Según la publicación, si bien Mendoza volvió a meterse en la conversación, los inversores mineros aún tienen dudas.

Sus principales preocupaciones son en torno a la regulación laboral; la incertidumbre sobre qué áreas serán protegidas (como parques o sitios arqueológicos) y los acuerdos socioeconómicos (condiciones de desarrollo comunitario y requerimientos de compras locales).

Mendoza cree que las tres son áreas respecto de las que esta vez tiene nuevas cartas para mostrar.

A la PDAC de Toronto llegará, de hecho, con la nueva ley laboral bajo el brazo y la reforma de la Ley de Glaciares en proceso.

Mendoza, a por los inversores

Con 61 proyectos mineros de exploración habilitados en el Malargüe Distrito Minero Occidental, más otros 71 en proceso de evaluación ambiental; y el aval para la primera explotación de cobre en Uspallata, Mendoza llega a la feria minera 2026 con otro target.

La perspectiva cambió. Y así como en los últimos años no figuraba ni en el radar de los empresarios, desde Impulsa Mendoza, la empresa estatal que se ocupa de atraer inversiones para la minería, aseguran que ahora son los inversores globales los que piden reuniones con las autoridades y las empresas mineras locales.

El objetivo de este año es concretar esas inversiones que tanto se necesitan para que los proyectos de exploración aprobados comiencen a andar, así como pasa con los de Kobrea, la minera canadiense que ya invierte en Mendoza.

Además, la Provincia se mostrará como un hub regional de inversiones mineras y energéticas y presentará la plataforma Andean Bridge lanzada para conectar proyectos mineros de Argentina, Chile y Perú con capitales internacionales.

A la PDAC 2026 no acudirá el gobernador Alfredo Cornejo, que se va a Estados Unidos con el presidente Javier Milei la semana posterior. Irá la vice, Hebe Casado, acompañada por la ministra de Energía Jimena Latorre, el director de Minería, Jerónimo Shantal y el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.

La delegación mendocina se completará con empresarios mineros y metalúrgicos.