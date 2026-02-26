El Senado debate cambiar la ley de Glaciares para abrir la puerta a nuevas inversiones

El principal cuestionamiento técnico de los impulsores de la reforma es que el esquema vigente no distingue entre geoformas con aporte hídrico relevante y aquellas con contenido de hielo mínimo, lo que genera restricciones incluso en casos donde el impacto sobre el recurso hídrico sería irrelevante.

Qué cambia la reforma

El proyecto -que de aprobarse pasará a Diputados- introduce una distinción conceptual entre áreas periglaciares y geoformas periglaciares, y establece que su inclusión en el régimen de protección dependerá de análisis técnicos que las reconozcan como reservas estratégicas. La incorporación al Inventario Nacional de Glaciares quedará sujeta a la validación de la autoridad ambiental de cada jurisdicción.

Uno de los cambios más significativos es el reemplazo del esquema de prohibición por ubicación por un modelo basado en Evaluación de Impacto Ambiental. Esto permitirá que proyectos productivos obtengan factibilidad ambiental si demuestran que no afectarán la función hídrica del glaciar.

En la práctica, quedarán protegidos únicamente los cuerpos de hielo o geoformas con aporte hídrico relevante y comprobable, excluyendo a aquellos suelos congelados sin capacidad de aporte significativo. Además, la reforma endurecerá los criterios para excluir un glaciar del inventario.

El Senado ya aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Más temprano, el Senado convirtió en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

sesión del senado acuerdo mercosur unión europea El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque, en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalida el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó esa carrera.

El Congreso debatirá este viernes la reforma laboral

La agenda del Senado continuará mañana cuando se va a debatir el proyecto de reforma laboral. El oficialismo buscará obtener la última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias, en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el gobierno nacional ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.