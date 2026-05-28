Retiraron del Senado un pliego para jueza por el parentesco con un periodista de investigación

Hugo Alconada Portada El reconocido periodista Hugo Alconada Mon.

La orden de congelar el ascenso judicial de la candidata -cuya postulación original había sido refrendada por el propio mandatario nacional a mediados de marzo- provino directamente de la Secretaría General de la Presidencia. La maniobra para dilatar el proceso venía gestándose en la Comisión de Acuerdos del Senado, compuesta por 17 miembros que debían evaluar las condiciones de la aspirante.

Aunque la postulación de Michelli ya había reunido las 9 firmas necesarias para transformarse en dictamen y quedar lista para el debate en el recinto, el presidente de la comisión, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, se había negado sistemáticamente a presentar y tramitar el despacho, en una maniobra muy cuestionada por la oposición en el Senado por romper con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

Negociaciones cruzadas y luz verde para la AFA

En un fuerte contraste con el bloqueo ejercido sobre Michelli, las autoridades adoptaron la postura inversa con otros dos candidatos que se encontraban bajo la lupa oficial: los jueces de primera instancia Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, cuyos expedientes también debían tratarse en el Senado.

Ambos magistrados están propuestos para integrar la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Sus pliegos habían sido inicialmente objetados por la Casa Rosada debido a la estrecha relación de los jueces con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad con la que el Ejecutivo mantiene una abierta batalla pública. El conflicto central radica en el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas, un tema que genera rispideces en el Senado.

Sin embargo, tras intensas y reservadas negociaciones entre los magistrados y emisarios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a la jefatura libertaria, las objeciones fueron levantadas. De esta manera, el panorama cambió radicalmente para los postulantes que buscaban el aval del Senado.

Con el visto bueno del Ejecutivo, el senador Pagotto destrabó ambos expedientes y autorizó la recolección de firmas para confeccionar los dictámenes correspondientes. Esta resolución terminó asegurando su tratamiento en la próxima sesión del Senado, donde se espera que los nombramientos consigan los votos necesarios para su aprobación definitiva en el recinto.