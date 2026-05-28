La Nación oficializó el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI con una inversión de más de US$613 millones

El quemado Alfredo Cornejo Horacio Marín Manuel Adorni Las Heras Alfredo Cornejo, junto a Horacio Marín y Manuel Adorni en la inauguración del Parque Solar El Quemado. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

PSJ Cobre Mendocino construirá la mina en 2027

Según la documentación oficial, la planta tendrá una capacidad de procesamiento estimada en 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

La empresa informó que el proyecto demandará inversiones por US$613,4 millones y estimó que la etapa de construcción comenzará en junio de 2027, mientras que el inicio de operaciones está previsto para enero de 2029.

El gobierno destacó que el proyecto cumple con los requisitos y objetivos del RIGI, régimen creado por la ley 27.742 para promover grandes inversiones nacionales y extranjeras mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

En ese marco, Minera San Jorge deberá acreditar inversiones por al menos el 40% del monto mínimo comprometido durante los primeros dos años desde la aprobación oficial. La fecha límite para completar la inversión mínima fue fijada para el 1 de septiembre de 2028.

PSJ Cobre Mendocino en Argentina Rocks

El CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, aseguró que la aprobación del RIGI representa un respaldo clave para avanzar en la consolidación y financiamiento internacional del proyecto minero.

Durante su participación en Argentina Rocks 2026 (un evento de minería y geología que se desarrolla en la provincia), Gregorio destacó que la minería mendocina comienza a posicionarse con mayor fuerza dentro del mapa de inversiones del país y sostuvo que existe un creciente interés por el potencial geológico.

Impulsa y PSJ Cobre Mendocino firmaron un convenio de colaboración en Argentina Rocks El CEO de PSJ, Fabián Gregorio, junto al CEO de Impulsa, Sebastián Piña en la firma de un convenio de colaboración. Foto: gentileza.

“La verdad que nos satisface muchísimo escuchar que el interés minero se va perfeccionando también en la zona norte de la provincia, en una zona con gran potencial geológico”, indicó en referencia a Mendoza Distrito Norte, una nueva área de exploración minera.

Gregorio recordó que PSJ lleva años trabajando en Uspallata y afirmó que la empresa conoce en profundidad la riqueza mineral del territorio mendocino.

Y subrayó en el evento minero: “El RIGI brinda seguridades jurídicas, fortalece al proyecto y le da un marco de estabilidad fiscal. A la hora de sentarse a cerrar financiamiento internacional, contar con esa herramienta es muy valioso”.

Según explicó, el régimen ya es observado positivamente por inversores internacionales interesados en Argentina.

“Hoy el RIGI es internacionalmente conocido y es muy bien mirado por quienes desean poner capital en riesgo en territorio argentino”, recalcó.

El proyecto atraviesa actualmente una etapa de perforaciones “infill”, destinadas a reforzar la validación técnica y geológica del yacimiento. Mientras que, realiza un trabajo de desarrollo de proveedores e interacción con la comunidad, a través de talleres y capacitaciones.

Minería con impacto social

La iniciativa también incluye un plan de desarrollo de proveedores locales. Según la presentación de la compañía, el 27% de las compras vinculadas a bienes, obras e infraestructura se destinará a proveedores mendocinos y también nacionales (ya que no toda la demanda la puede cubrir el ecosistema actual) porcentaje superior al mínimo exigido por el régimen.

De esta forma, nación habilitó a la empresa a acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos en el RIGI, además de autorizar un esquema especial de importaciones para bienes vinculados al desarrollo del proyecto.