Según el Observatorio del Emetur (Ente Mendoza Turismo), la provincia consolida un nuevo ciclo de aceleración del turismo receptivo y abrupta caída del terrestre emisivo desde Mendoza. Lo que la presidenta del ente, Gabriela Testa, lo atribuyó a una campaña de atracción de turistas de alta gama, y la merma de los "tours de compras" a Chile.
Para Gabriela Testa, se aceleró el turismo receptivo de alta gama y cayó el emisivo por el fin de tours de compras
Para la titular del Emetur "hay un cambio de paradigma". Cree que la menor ventaja cambiaria terminó con el turismo emisivo a Chile. ¿Vuelve el turismo "premium"?
El informe hace foco en los datos de turismo internacional publicados por el INDEC. Allí se muestra un crecimiento del turismo que llega a Mendoza y una merma en las salidas.
"Ese cambio estructural redujo drásticamente el histórico déficit de la balanza turística nacional, que en los últimos 15 años ha sido casi siempre negativo salvo meses puntuales de devaluaciones cambiarias. Pasó de un millón de visitantes negativos a fines de febrero a reportar solo 301.000 en abril", analizó Testa.
Para la titular del Emetur, esa mejora se debe a "una mayor competitividad cambiaria que encarece viajes al exterior para los argentinos y vuelve sumamente atractivo el destino local para los visitantes extranjeros".
Por eso, respecto a los más de 463.000 turistas que llegaron a la provincia el mes pasado (10,6% más interanual) concluye "abril marca una tendencia, caracterizada por una fuerte aceleración del turismo receptivo y una caída del flujo emisivo terrestre de bajo valor".
"Manso destino", una campaña clave para el turismo receptivo
Las llegadas internacionales crecieron un 10,6% interanual motorizadas por la vía aérea, que escaló un 26,7% gracias, de acuerdo a la funcionaria, al impulso sostenido de las campañas oficiales "Mendoza, Manso destino" y "Mendoza, Mansa Pasión".
"Cabe destacar un fuerte trabajo de promoción en mercados nacionales e internacionales, viajes de familiarización (fam press y fam tours), con periodistas, influencers y prestadores, y la participación en ferias del sector o eventos masivos", resaltó Testa.
En ese contexto, señaló una "aceleración receptiva" sobre todo gracias al repunte del 7,2% del flujo que captó el aeropuerto El Plumerillo. Y se lo atribuyó a "turismo receptivo de alta gama, que valida la estrategia enfocada en captar visitantes premium de Brasil, Europa y Norteamérica".
Justamente ¿cómo se reparte la potencia de esos motores de la nueva oleada de turismo extranjero? Los mercados clave están liderados por América del Norte (EE.UU. y Canadá) con un crecimiento del 33,8% interanual, seguido por Brasil (22,2%) y Europa (12,6%).
En definitiva, detrás de la dinámica de crecimiento de abril se observa "una tendencia de crecimiento progresivo. La vía aérea es el motor, con un incremento del 26,7%.
Por eso, en base al análisis del Observatorio Turístico del Emetur desde el Gobierno definen el cuadro como "la consolidación de un nuevo ciclo turístico", gracias a experiencias premium de naturaleza, enoturismo, gastronómicas y culturales atractivas para un turista extranjero "que representa un gasto diario significativamente mayor".
Chau "tour de compras": el factor de la caída del turismo emisivo
En contraste, la salida de residentes locales cayó un 13,2%, que la funcionaria asoció directamente a la situación económica y el menor poder adquisitivo.
"Se vió afectada por las restricciones presupuestarias y el agotamiento de los ahorros en la clase media que viajaba con dólar barato", lo definió.
Pero hay un factor de fondo para explicar el colapso del 59,6% en el tránsito por el Paso Cristo Redentor: el final de los denominados "tours de compras" que solían realizarse hacia Chile en busca de aprovechar la brecha cambiaria con precios que favorecían a los mendocinos, al menos hasta 2024 y entrado el 2025.
Pero la apreciación del peso chileno, la mayor oferta de productos importados y el e-commerce vía plataformas chinas eliminaron la rentabilidad del cruce terrestre. Y como contrapartida, desde el Emetur evidencian que el flujo emisivo se volcó a un sector de mayor poder adquisitivo, que volvió a elegir al avión como medio de transporte.
"La fuerte baja confirma la desaparición del perfil de viajero cruzaba exclusivamente por interés comercial", resumió Testa.