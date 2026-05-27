Para Gabriela Testa, se aceleró el turismo receptivo de alta gama y cayó el emisivo por el fin de tours de compras

Visitantes. Las agencias apuntan a que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, se queden más días en Mendoza. Foto: Marcelo Carubin / Diario UNO. La campaña "Manso Destino" es, según Testa, parte de la estrategia que atrajo un mayor flujo de turismo extranjero "premium" a Mendoza

Para la titular del Emetur, esa mejora se debe a "una mayor competitividad cambiaria que encarece viajes al exterior para los argentinos y vuelve sumamente atractivo el destino local para los visitantes extranjeros".

Por eso, respecto a los más de 463.000 turistas que llegaron a la provincia el mes pasado (10,6% más interanual) concluye "abril marca una tendencia, caracterizada por una fuerte aceleración del turismo receptivo y una caída del flujo emisivo terrestre de bajo valor".

"Manso destino", una campaña clave para el turismo receptivo

Las llegadas internacionales crecieron un 10,6% interanual motorizadas por la vía aérea, que escaló un 26,7% gracias, de acuerdo a la funcionaria, al impulso sostenido de las campañas oficiales "Mendoza, Manso destino" y "Mendoza, Mansa Pasión".

"Cabe destacar un fuerte trabajo de promoción en mercados nacionales e internacionales, viajes de familiarización (fam press y fam tours), con periodistas, influencers y prestadores, y la participación en ferias del sector o eventos masivos", resaltó Testa.

En ese contexto, señaló una "aceleración receptiva" sobre todo gracias al repunte del 7,2% del flujo que captó el aeropuerto El Plumerillo. Y se lo atribuyó a "turismo receptivo de alta gama, que valida la estrategia enfocada en captar visitantes premium de Brasil, Europa y Norteamérica".

Justamente ¿cómo se reparte la potencia de esos motores de la nueva oleada de turismo extranjero? Los mercados clave están liderados por América del Norte (EE.UU. y Canadá) con un crecimiento del 33,8% interanual, seguido por Brasil (22,2%) y Europa (12,6%).

En definitiva, detrás de la dinámica de crecimiento de abril se observa "una tendencia de crecimiento progresivo. La vía aérea es el motor, con un incremento del 26,7%.

Por eso, en base al análisis del Observatorio Turístico del Emetur desde el Gobierno definen el cuadro como "la consolidación de un nuevo ciclo turístico", gracias a experiencias premium de naturaleza, enoturismo, gastronómicas y culturales atractivas para un turista extranjero "que representa un gasto diario significativamente mayor".

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Gabriela Testa 2 Gabriela Testa, titular del Emetur. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Chau "tour de compras": el factor de la caída del turismo emisivo

En contraste, la salida de residentes locales cayó un 13,2%, que la funcionaria asoció directamente a la situación económica y el menor poder adquisitivo.

"Se vió afectada por las restricciones presupuestarias y el agotamiento de los ahorros en la clase media que viajaba con dólar barato", lo definió.

Pero hay un factor de fondo para explicar el colapso del 59,6% en el tránsito por el Paso Cristo Redentor: el final de los denominados "tours de compras" que solían realizarse hacia Chile en busca de aprovechar la brecha cambiaria con precios que favorecían a los mendocinos, al menos hasta 2024 y entrado el 2025.

Pero la apreciación del peso chileno, la mayor oferta de productos importados y el e-commerce vía plataformas chinas eliminaron la rentabilidad del cruce terrestre. Y como contrapartida, desde el Emetur evidencian que el flujo emisivo se volcó a un sector de mayor poder adquisitivo, que volvió a elegir al avión como medio de transporte.

"La fuerte baja confirma la desaparición del perfil de viajero cruzaba exclusivamente por interés comercial", resumió Testa.