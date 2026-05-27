Volvió la paz cambiaria, con el dólar oficial y el blue estables y leves caídas

Más allá de la cotización del Banco Nación, en otros bancos hubo absoluta paridad. Salvo algunos que cerraron un poco más arriba, a $1.435, como Supervielle, BBVA e ICBC.

Después de una rueda signada por la suba generalizada de cotizaciones del dólar, este miércoles cerró con quietud total en las pizarras minoristas oficiales. Salvo un retroceso de tipos de cambio financieros (dólar CCL y dólar MEP) que no superó los $4 a lo largo de la jornada.