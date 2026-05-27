Volvió la paz cambiaria, con el dólar oficial y el blue estables y leves caídas

Este miércoles 27 de mayo el dólar oficial volvió a cerrar a la venta en $1.430, mismo precio que en la víspera, y también el dólar blue siguió estable en $1.440. Ambos marcaron la paz cambiaria de la jornada, con mayoría de bajas y subas casi imperceptibles.
Más allá de la cotización del Banco Nación, en otros bancos hubo absoluta paridad. Salvo algunos que cerraron un poco más arriba, a $1.435, como Supervielle, BBVA e ICBC.
Después de una rueda signada por la suba generalizada de cotizaciones del dólar, este miércoles cerró con quietud total en las pizarras minoristas oficiales. Salvo un retroceso de tipos de cambio financieros (dólar CCL y dólar MEP) que no superó los $4 a lo largo de la jornada.
Por otro lado se registraron apenas un par de pequeños ajustes al alza: la del dólar mayorista, que llegó a $1.403 (0,11%) y su derivado impositivo, el dólar tarjeta. El precio de la divisa que se toma como referencia para consumos en el exterior alcanzó los $1.859 (incluido el recargo de 30% a cuenta de Ganancias).
Estabilidad del dólar: 3 datos detrás de la paz cambiaria
- 1. Estabilidad absoluta en los mostradores y la calle: tanto el dólar oficial en la pizarra del Banco Nación ($1.430,00) como el dólar blue ($1.440,00) no registraron variaciones con respecto al martes. El mercado informal operó sin presiones y mantuvo los mismos valores de la jornada previa.
- 2. Retroceso de los dólares financieros: las cotizaciones que se consiguen a través de la compra y venta de bonos operaron a la baja. El dólar MEP cedió terreno y cerró apenas arriba del oficial, en la zona de los $1.430,31, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) acompañó la tendencia descendente ubicándose en $1.482,22.
- 3. Leves subas en el segmento mayorista y tarjeta: el dólar mayorista, que regula el Banco Central para el comercio exterior, mostró un pequeño avance diario que lo dejó en $1.403. Este movimiento arrastró al dólar tarjeta, el cual registró una leve suba y finalizó la jornada en $1.859 debido a la carga impositiva vigente.