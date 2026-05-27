El FMI pidió una reforma tributaria con cambios en Ganancias, IVA y Monotributo en Argentina

la-directora-gerente-del-fmi-kristalina-georgieva-en-la-reunion-anual-del-organismo-de-octubre-de-2025-foto-reutersken-cedeno-7HHGZ4WXRBBRZGWC6BCE3YHCGY Kristalina Georgieva, la titular del FMI.

Cambios en Ganancias bajo el plan de reforma tributaria

Con respecto a los ingresos de los asalariados, la propuesta formulada por el organismo busca incrementar la cantidad de contribuyentes alcanzados por el tributo a los ingresos. El informe señala que la recaudación correspondiente a este concepto representa el 1,8% del Producto Bruto Interno, una cifra que se ubica por debajo de los promedios registrados en otros países de la región y de la OCDE.

La meta principal establecida en el reporte técnico consiste en reducir el umbral de exención actual de modo tal que, en el corto plazo, al menos el 20% de los trabajadores del sector formal vuelva a estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, emulando la proporción que se registraba durante el año 2019. De acuerdo con las estimaciones oficiales de los técnicos, esta ampliación de la base de contribuyentes permitiría generar ingresos adicionales para el fisco estimados en un 0,4% del PBI, mediante la armonización de las deducciones y una simplificación en las alícuotas aplicadas.

Unificación del IVA y el alcance de la reforma tributaria

El análisis macroeconómico del FMI abordó de igual manera el impacto del denominado "gasto tributario", definido como la recaudación que el gobierno nacional resigna por la aplicación de exenciones, beneficios sectoriales y tratamientos preferenciales. El organismo estima que estas excepciones representan una pérdida global equivalente al 3,5% del PBI, concentrada de forma principal en el esquema del impuesto al consumo y en los regímenes de promoción especial.

Frente a este escenario fiscal, las recomendaciones técnicas se orientan hacia una unificación general de las alícuotas del IVA, acompañada por una reducción drástica de los regímenes preferenciales y la eliminación de tratamientos especiales que no posean una justificación social explícita. El plan de reformas contempla el diseño de mecanismos de compensación económica directa y focalizada para los hogares de menores ingresos, con el fin de atenuar el impacto del tributo sobre el consumo diario.

arca Tras el informe del FMI, ARCA debería realizar varios cambios en el esquema de recaudación argentino.

Los cálculos consolidados por el organismo indican que la aplicación integral de estas reformas en el orden federal podría reportar ingresos tributarios equivalentes al 3,3% del Producto Bruto Interno. En virtud de las normativas de distribución vigentes en el país, aproximadamente la mitad de los recursos adicionales generados por la reestructuración impositiva correspondería de forma directa a las arcas de la Provincia y el resto de los distritos.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Economía ratificaron la intención de avanzar hacia un ordenamiento fiscal que disminuya los incentivos a la evasión informal y simplifique el cumplimiento de las obligaciones. En ese marco de negociaciones, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso formal de elaborar y presentar ante las comisiones del Congreso Nacional una propuesta de reforma fiscal integral antes de que finalice el corriente año.