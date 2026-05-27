El FMI pidió una reforma tributaria con cambios en Ganancias, IVA y Monotributo en Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un informe técnico donde plantea la necesidad de implementar una profunda reforma tributaria. Las sugerencias apuntan a reestructurar los esquemas fiscales vigentes del Impuesto a las Ganancias, el Monotributo y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), buscando ampliar la base imponible.
Modificaciones en el Monotributo y la reforma tributaria
El equipo técnico de la entidad financiera internacional dedicó un apartado especial al régimen simplificado que nuclea a la mayoría de los trabajadores independientes y emprendedores. En el documento se advierte que el esquema actual genera una "erosión" en la base imponible del fisco debido a la marcada diferencia en la carga fiscal en comparación con el régimen general de autónomos.
Según el análisis técnico difundido, las condiciones vigentes incentivan de manera indirecta la fragmentación de empresas y ponen un límite artificial al crecimiento de las unidades de negocios. Para mitigar esta situación, el esquema propuesto por el organismo internacional promueve un alineamiento progresivo de las tasas efectivas y de las contribuciones sociales del Monotributo con los parámetros que rigen para las empresas del sistema general, buscando reducir las brechas de tributación existentes.
Cambios en Ganancias bajo el plan de reforma tributaria
Con respecto a los ingresos de los asalariados, la propuesta formulada por el organismo busca incrementar la cantidad de contribuyentes alcanzados por el tributo a los ingresos. El informe señala que la recaudación correspondiente a este concepto representa el 1,8% del Producto Bruto Interno, una cifra que se ubica por debajo de los promedios registrados en otros países de la región y de la OCDE.
La meta principal establecida en el reporte técnico consiste en reducir el umbral de exención actual de modo tal que, en el corto plazo, al menos el 20% de los trabajadores del sector formal vuelva a estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, emulando la proporción que se registraba durante el año 2019. De acuerdo con las estimaciones oficiales de los técnicos, esta ampliación de la base de contribuyentes permitiría generar ingresos adicionales para el fisco estimados en un 0,4% del PBI, mediante la armonización de las deducciones y una simplificación en las alícuotas aplicadas.
Unificación del IVA y el alcance de la reforma tributaria
El análisis macroeconómico del FMI abordó de igual manera el impacto del denominado "gasto tributario", definido como la recaudación que el gobierno nacional resigna por la aplicación de exenciones, beneficios sectoriales y tratamientos preferenciales. El organismo estima que estas excepciones representan una pérdida global equivalente al 3,5% del PBI, concentrada de forma principal en el esquema del impuesto al consumo y en los regímenes de promoción especial.
Frente a este escenario fiscal, las recomendaciones técnicas se orientan hacia una unificación general de las alícuotas del IVA, acompañada por una reducción drástica de los regímenes preferenciales y la eliminación de tratamientos especiales que no posean una justificación social explícita. El plan de reformas contempla el diseño de mecanismos de compensación económica directa y focalizada para los hogares de menores ingresos, con el fin de atenuar el impacto del tributo sobre el consumo diario.
Los cálculos consolidados por el organismo indican que la aplicación integral de estas reformas en el orden federal podría reportar ingresos tributarios equivalentes al 3,3% del Producto Bruto Interno. En virtud de las normativas de distribución vigentes en el país, aproximadamente la mitad de los recursos adicionales generados por la reestructuración impositiva correspondería de forma directa a las arcas de la Provincia y el resto de los distritos.
Por su parte, las autoridades del Ministerio de Economía ratificaron la intención de avanzar hacia un ordenamiento fiscal que disminuya los incentivos a la evasión informal y simplifique el cumplimiento de las obligaciones. En ese marco de negociaciones, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso formal de elaborar y presentar ante las comisiones del Congreso Nacional una propuesta de reforma fiscal integral antes de que finalice el corriente año.